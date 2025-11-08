Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor

Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu 5,7 milyonluk köy nüfusu "tersine göç" ile artırılacak. Hibenin yanı sıra farklı yöntemlerle destek sağlanacak, yenilenebilir enerji, kırsal turizm, el sanatları ve zanaatkarlık teşvik edilecek.

Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor

Türkiye'de giderek düşen kırsal nüfus oranının artırılması ve tersine göçü teşvik etmek için hükümet bir dizi yeni tedbir alacak. Köye dönenlere hibe destekleri verilecek. Kırsalda yenilikçi projeler teşvik edilecek. Yenilenebilir enerji, kırsal turizm, el sanatları ve zanaatkarlık faaliyetleri desteklenecek. Organik tarım için pilot projelere devlet desteği sağlanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin kırsal nüfusu hızla azalıyor. En somut gösterge de belde ve köylerde yaşayanların toplam nüfusa oranının 2024'te yüzde 7'den yüzde 6,6'ya gerilemesi oldu. Bu rakamın 2000'li yılların başında yüzde 35'ler civarında olması durumun vahametini iyice gözler önüne seriyor.

Şu anda köy ve beldelerde yaşayan 5,7 milyonluk nüfusun büyük bölümünü ise ileri yaştakiler oluşturuyor. Özellikle genç nüfus hızla kırsaldan uzaklaşırken, hem kırsal kalkınmayı artırmak hem de tersine göç konusunda alınması gereken ilave tedbirlere Cumhurbaşkanlığının 2026 yılı programında yer verildi.

KIRSALIN ÇEKİCİLİĞİ ARTIRILACAK

Programda, kırsalda nüfus kaybını önlemek ve tersine göçü sağlamak için istihdam imkanlarının iyileştirileceği ve ekonominin çeşitlendirilmesi yoluyla kırsal alanların çekiciliğinin artırılacağına vurgu yapılıyor. Bu doğrultuda alınacak yeni tedbirler şöyle sıralanıyor:

Kırsalda üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve kooperatifçiliğin etkinleştirilmesi amacıyla ilgili mevzuatta iyileştirmeler gerçekleştirilecek.

Kırsal mahalle, köy ve orman köylerinin sürdürülebilir geçim kaynaklarının oluşturulması için aile işletmelerine yönelik destekler geliştirilecek.

Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına hibe desteği verilecek.

Ayrıca kırsal ekonominin büyümesi için desteklenecek tarım dışı sektörler çeşitlendirilecek, girişimcilik ve kırsal yenilikçilik teşvik edilecek.

Bu kapsamda yenilenebilir enerji yatırımları, kırsal turizm, el sanatları ve zanaatkarlık faaliyetlerine hibe desteği sağlanacak.

Yine organik tarım, erozyon kontrolü ve biyoçeşitliliğe yönelik pilot projeler desteklenecek.

