11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
Önemli düzenlemeler içeren 11. Yargı Paketi'nde sona gelindi. Paketin en dikkat çeken maddesi, dolandırıcılık ve terör suçlarında kullanılan "patates hat" uygulamasını bitirmeyi hedefleyen SİM kart sınırlaması oldu. BTK'ya, bir kişi ya da kurumun alabileceği hat sayısını sınırlandırma yetkisi verilirken, abonelik işlemlerinde biyometrik veri (yüz/parmak izi) ile kimlik doğrulama zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca, çocukları suça dahil eden suç örgütü yöneticilerine verilecek ceza yarıdan bir katına kadar artırılacak.
Suça sürüklenen çocuklar başta olmak üzere birçok konuda önemli düzenlemeler içeren 11'inci yargı paketinde sona gelindi. Paket kapsamında kullanılacak SİM kart sayısı sınırlandırılıp terörden bilişime kadar birçok suçta kullanılan patates hat uygulamasına son veriliyor.
11'inci yargı paketinde öne çıkan maddeler şöyle:
AKLİ DENGE
Tam ve kısmi akıl hastalığı ayrımının uygulamada yarattığı belirsizlikler giderilecek. Mahkemeler tarafından cezai sorumluluğu azalmış kişiler için hem ceza hem de güvenlik tedbiri birlikte tatbik edilecek. Böylece toplum güvenliği ve failin sağlık ihtiyacı eşzamanlı sağlanacak.
SUÇA İTİLEN ÇOCUKLAR
Çocukları kullanan suç örgütü yöneticilerine verilecek ceza (örgüt kurma ve
yönetme için 2 ila 6 yıl) yarıdan bir katına kadar artırılabilecek. Çocukların
örgütler tarafından taşıyıcı, gözcü, haberci veya benzeri rollerle suça dahil
edilmesi ağırlaştırıcı neden olarak tanımlanmış olacak. Düzenlemenin gerekçesinde,
'Çocukların suç örgütleri tarafından kolay yönlendirilebilir bireyler olarak
kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmış; çocuklar bu tür eylemlerden dolayı
fail değil, korunması gereken bireyler olarak kabul edilmiştir. Ayrıca bu hüküm,
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne de uyumludur' denildi.
KRİPTO HESAPLAR
Başkasına ait banka, kredi kartı bilgileri, ödeme araçları ya da kripto varlık hesaplarını başkalarına veren kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Düzenleme ile özellikle dolandırıcılık fiillerinde hesap bilgilerinin üçüncü kişilere aktarılması gibi durumların önlenmesi amaçlanıyor.
SİM KART SINIRLAMASI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK), telefon hat aboneliği sayısını sınırlandırma, sahte hatların bağlantısını kesme ve yabancı hat kayıtlarının doğrulanmasını sağlama yetkisi veriliyor. Bu kapsamda bir kişi ya da kurum istediği kadar SİM kart (hat) alamayacak. Kişi ya da işletmenin alabileceği SİM kart sayısı BTK tarafından belirlenecek. Gerekçede, 'Sahte ve açık hatların dolandırıcılık, terör ve bilişim suçlarında yoğun şekilde kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor' denildi.
KİMLİK DOĞRULAMA
Elektronik haberleşme hizmetlerinde yapılan düzenlemeyle, abonelik süreçleri sahtecilik ve kimlik hırsızlığına karşı güçlendiriliyor. Buna göre abonelik işlemlerinde kişinin kimliği, yüz veya parmak izi özetine ilişkin biyometrik veriler ya da kimlik kartı üzerindeki şifre vasıtasıyla teyit edilecek.
ABONELİKTEN ÇIKARTILACAK
İşletmeciler, her 3 ayda bir abonelerin ölüm, tüzel kişiliğin sona ermesi
veya sınır dışı edilme gibi nedenlerle aktifliğinin devam edip etmediğini resmi
makamlardan teyit edecek.
HESAP DONDURMA
Bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen suçlardan elde edilen kazançların bulunduğu hesapların geçici olarak dondurulmasına imkan tanınıyor.
ZÜBEYDE YALÇIN