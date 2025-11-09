11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor

Suça sürüklenen çocuklar başta olmak üzere birçok konuda önemli düzenlemeler içeren 11'inci yargı paketinde sona gelindi. Paket kapsamında kullanılacak SİM kart sayısı sınırlandırılıp terörden bilişime kadar birçok suçta kullanılan patates hat uygulamasına son veriliyor.

11'inci yargı paketinde öne çıkan maddeler şöyle:

AKLİ DENGE

Tam ve kısmi akıl hastalığı ayrımının uygulamada yarattığı belirsizlikler giderilecek. Mahkemeler tarafından cezai sorumluluğu azalmış kişiler için hem ceza hem de güvenlik tedbiri birlikte tatbik edilecek. Böylece toplum güvenliği ve failin sağlık ihtiyacı eşzamanlı sağlanacak.

SUÇA İTİLEN ÇOCUKLAR

Çocukları kullanan suç örgütü yöneticilerine verilecek ceza (örgüt kurma ve yönetme için 2 ila 6 yıl) yarıdan bir katına kadar artırılabilecek. Çocukların örgütler tarafından taşıyıcı, gözcü, haberci veya benzeri rollerle suça dahil edilmesi ağırlaştırıcı neden olarak tanımlanmış olacak. Düzenlemenin gerekçesinde, 'Çocukların suç örgütleri tarafından kolay yönlendirilebilir bireyler olarak kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmış; çocuklar bu tür eylemlerden dolayı fail değil, korunması gereken bireyler olarak kabul edilmiştir. Ayrıca bu hüküm, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne de uyumludur' denildi.



KRİPTO HESAPLAR

Başkasına ait banka, kredi kartı bilgileri, ödeme araçları ya da kripto varlık hesaplarını başkalarına veren kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Düzenleme ile özellikle dolandırıcılık fiillerinde hesap bilgilerinin üçüncü kişilere aktarılması gibi durumların önlenmesi amaçlanıyor.

SİM KART SINIRLAMASI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK), telefon hat aboneliği sayısını sınırlandırma, sahte hatların bağlantısını kesme ve yabancı hat kayıtlarının doğrulanmasını sağlama yetkisi veriliyor. Bu kapsamda bir kişi ya da kurum istediği kadar SİM kart (hat) alamayacak. Kişi ya da işletmenin alabileceği SİM kart sayısı BTK tarafından belirlenecek. Gerekçede, 'Sahte ve açık hatların dolandırıcılık, terör ve bilişim suçlarında yoğun şekilde kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor' denildi.

KİMLİK DOĞRULAMA

Elektronik haberleşme hizmetlerinde yapılan düzenlemeyle, abonelik süreçleri sahtecilik ve kimlik hırsızlığına karşı güçlendiriliyor. Buna göre abonelik işlemlerinde kişinin kimliği, yüz veya parmak izi özetine ilişkin biyometrik veriler ya da kimlik kartı üzerindeki şifre vasıtasıyla teyit edilecek.

ABONELİKTEN ÇIKARTILACAK

İşletmeciler, her 3 ayda bir abonelerin ölüm, tüzel kişiliğin sona ermesi veya sınır dışı edilme gibi nedenlerle aktifliğinin devam edip etmediğini resmi makamlardan teyit edecek.



HESAP DONDURMA

Bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen suçlardan elde edilen kazançların bulunduğu hesapların geçici olarak dondurulmasına imkan tanınıyor.

