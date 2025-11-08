İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama

"Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabrıcemil diliyorum. Bu elim olayda yaralanan kardeşimize acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

