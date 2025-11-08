Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı

Yüzyılın Konut Projesi'nde başvuru takvimi nasıl işleyecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili idari soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma kapsamında SGK ve İŞKUR'dan çok sayıda üst düzey personel açığa alındı.

Haber Giriş : 08 Kasım 2025 21:52, Son Güncelleme : 08 Kasım 2025 22:14
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli'deki Fabrika Yangın faciası sonrasında 6'sı müdür bir memur olmak üzere 7 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaşanan elim olayla ilgili kamuoyunu bilgilendiren bir basın açıklaması yayımladı. Bakanlık, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Soruşturma Başlatıldı: İki Başmüfettiş Görevlendirildi

Bakanlık, olayın tüm yönleriyle titizlikle takip edildiğini belirterek, facianın nedenlerinin araştırılması için iki Başmüfettiş ve bir Müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Olayla ilgili olarak ayrıca SGK ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Çok Sayıda Yönetici Açığa Alındı

Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla, aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda kamu personeli görevden uzaklaştırıldı. Açığa alınan isimler şunlardır:

SGK Kocaeli İl Müdürü

SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı

Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü

Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü

İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü

İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel

Bakanlık, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sürecin her aşamasının dikkatle takip edildiğini ve gerekli tüm adımların atılacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan paylaşım şöyle:

Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 can kaybı

