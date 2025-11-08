Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular pazartesi başlıyor
SPK'dan piyasa manipülasyonlarına dev ceza!
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 can kaybı
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Merkez Bankası 3 ödeme kuruluşunun lisansını iptal etti
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama yapıldı
ÖSYM'den dijital dönüşüm: e-Sınav sistemi yaygınlaşıyor
18 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de: 7'si Özgür Özel'e ait
Türkiye'ye örnek lise: Okula herkes bisikletle geliyor!
Türkiye konutta zirvede: Avrupa'da birinci, OECD'de ikinci!
Netanyahu'nun aralarında bulunduğu 37 şüpheli için yakalama emri
Otomobil pazarında değişim: Satılan her 10 araçtan 4'ü elektrikli veya hibrit!
Bakan Şimşek'ten ekonomide yeni dönem mesajı
Kurtulmuş yanıtladı: Komisyon İmralı'yı ziyaret edecek mi?
Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
TCMB Başkanı: Dezenflasyonda durma yok, yavaşlama var
Yargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebi
Diyanet'ten uyarı: Bu ibareyi gören hacı adayları sağlık raporu alacak!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: Bilgi talebi yüzde 100'ü geçti
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!

Adalet Bakanı Tunç, yargı bağımsızlığı ve hukuk güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

08 Kasım 2025
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de yargı bağımsızlığının olmadığını ve hukuk güvenliğinin bulunmadığını iddia edenlerin, teşkilatın ulaştığı kapasiteyi hazmedemeyenler ve vesayetçi yargının hayaliyle yanıp tutuşanlar olduğunu belirtti. Antalya'daki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tesisinde düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'nın açılış konuşmasında, Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda "adaletin yüzyılı" kılmayı hedeflediklerini vurguladı. Adaletin herkese hak ettiğini vermek olduğunu ifade eden Tunç, toplumlar ve teknoloji geliştikçe yeni suç tiplerinin ortaya çıktığını, bu nedenle kanunlarda yeni düzenleme ve değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Yargı Reformu ve Mevzuat Çalışmaları

Son 23 yılda mevzuatta önemli adımlar atıldığını belirten Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgeleri ile güven veren bir adalet sisteminin tesisi için çok sayıda yargı paketinin yürürlüğe girdiğini dile getirdi. 4. Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ile 5 temel amaç doğrultusunda 264 yeni faaliyet belirlendiğini, bunların bir kısmının yasal düzenleme gerektirdiğini, bir kısmının ise idari uygulamalarla gerçekleştirildiğini aktardı.

Yargı Paketleri ve Fiziki İmkanlar

Türkiye'nin son dönemde yargı reformu sürecinden geçtiğine dikkat çeken Tunç, 8, 9 ve 10'uncu yargı paketlerinin yasalaştığını, 11 ve 12'nci yargı paketlerinin ise kısa sürede TBMM'nin gündemine geleceğini söyledi. Ayrıca, yargı teşkilatının fiziki imkanlarının her geçen gün artırıldığını, 2002'de 78 olan müstakil adliye binası sayısının 391'e yükseldiğini belirtti.

Adaletin Tecellisi ve İnsan Kaynağı

  • 2002'de 9.349 olan hakim ve savcı sayısı günümüzde 25.457'ye çıktı.
  • Mahkeme sayısı 8 bini aştı.
  • Konut ihtiyacı kapsamında 2002'de 6.285 olan konut sayısı 15.928'e yükseldi.

Hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesinin artırılması için çalışmalar yürütüldüğünü, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve hakim-savcı yardımcılığı sistemi gibi uygulamalarla yargıdaki insan kalitesinin artırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Yargının İş Yükü ve Karar Sayıları

"Toplam 12 milyon 140 bin derdest dosya var" diyen Tunç, Cumhuriyet Başsavcılıklarında, ilk derece, istinaf ve temyiz aşamasında toplam bu kadar dosya bulunduğunu belirtti. 2023 yılında 12 milyon 517 bin dosyada, 2024 yılında ise 13 milyon 896 bin dosyada karar verildiğini, devreden dosya sayısının ise 11 milyon 478 bin olduğunu açıkladı. Karar sayısında geçen yıla oranla yüzde 4 artış olduğunu vurguladı.

Duruşma Salonları ve Adaletin Vakti

Tunç, geciken adaletin eksilen adalet olduğuna dikkat çekerek, yargıdaki gecikmelerin önüne geçmeyi hedeflediklerini bildirdi. Duruşmaların ara verilmeden, tek celsede ve kararlılıkla tamamlanmasının önemine değindi. Mahkeme salonlarının devletin vakarının sükunetle tecelli ettiği mekanlar olduğunu belirterek, son dönemde bazı yargılamalarda duruşma salonlarını istismar etmeye çalışanlara şahit olduklarını söyledi.

Karanlık Yapılanmalar ve Yargının Tavrı

Tunç, yeni nesil suç yapılanmalarının dijital ağlar ve sosyal medya üzerinden örgütlendiğini, özellikle çocuklar ile gençleri hedef aldıklarını belirtti. "Yargı, bu karanlık yapılanmalara karşı sessiz kalmayacaktır." diyerek hukukun bütün imkanlarıyla suçun ve suçlunun karşısında duracağını kaydetti.

Bilişim Suçları ve Dolandırıcılık

Son yıllarda bilişim sistemleri ve telefonlar üzerinden yapılan dolandırıcılık fiillerinde artış görüldüğünü, özellikle yaşlıların hedef alındığını ifade etti. Bu tür eylemlere karşı devletin tereddütsüz şekilde müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. 11. Yargı Paketi'nin milletvekillerinin takdirine sunulduğunu belirtti.

Yargıya Yönelik Eleştiriler ve Bağımsızlık Vurgusu

Tunç, bazı çevrelerin yargı mensuplarını hedef aldığını, kurumları yıpratmayı amaçlayan söylemlerde bulunduğunu belirtti. Yargının milletin yargısı olduğunu vurgulayarak, Türk yargısına yöneltilen her haksız ithamın milletin iradesine saldırı anlamına geldiğini söyledi.

Tarihi Süreçte Yargı Bağımsızlığı

Yargının geçmişte vesayetçi anlayışın etkisinde olduğunu ancak o günlerin geride kaldığını kaydeden Tunç, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminde Türk yargısının verdiği sınavın hukuk tarihine geçtiğini ifade etti. Adaletin korkunun değil cesaretin işi olduğunu vurguladı.

Sonuç ve Katılımcılar

Tunç, doğru bildikleri yolda yürümeye devam edeceklerini belirterek, yargıda vesayetçi anlayışı özleyenlerin geçmişteki düzeni arzuladıklarını söyledi. Toplantıya il ve ilçelerin başsavcıları ile Bakanlık bürokratları katıldı.

