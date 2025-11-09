Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
6 kişinin hayatını kaybettiği yangında: 3 gözaltı
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular pazartesi başlıyor
SPK'dan piyasa manipülasyonlarına dev ceza!
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Merkez Bankası 3 ödeme kuruluşunun lisansını iptal etti
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama yapıldı
ÖSYM'den dijital dönüşüm: e-Sınav sistemi yaygınlaşıyor
18 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de: 7'si Özgür Özel'e ait
Türkiye'ye örnek lise: Okula herkes bisikletle geliyor!
Türkiye konutta zirvede: Avrupa'da birinci, OECD'de ikinci!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!

Konut piyasasındaki canlanma ve 500 bin konutluk sosyal konut projesi hazırlıkları, inşaat malzemelerine olan talebi artırdı. Ancak döviz kurları ve hammadde maliyetlerinde kayda değer bir değişim olmamasına rağmen, demir, çimento ve beton gibi temel malzemelere peş peşe zamlar geldi. Müteahhitler, bu durumu "ekonomik gerekçelerle açıklanamayan yapay maliyet artışları" olarak nitelendirerek tepki gösterdi. İstanbul'da bir ton ince demirin fiyatı 30 bin 700 TL'ye çıkarak tarihi zirveyi gördü. Sektör temsilcileri, artan maliyetlerin yeni konut fiyatlarına doğrudan yansıyacağı ve projelerin yavaşlamasına yol açacağı uyarısında bulunarak, zam planlarına karşı yeniden boykot seslerinin yükseldiğini dile getirdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 07:32, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 08:44
Ülkemizde ne zaman bir sektörde canlılık başlasa, devamında fırsatçılar ortaya çıkıyor. Otomobil fiyatlarının yükseldiği dönemlerde stokçuluk tartışmaları gündeme gelirken, altın fiyatları arttığında bazı kuyumcular satışları durdurmuştu.

Büyük deprem felaketleri sonrası ise vatandaşların müstakil ev talepleri artınca, arsa fiyatlarında adeta patlama yaşanmıştı. Şimdi ise aynı senaryonun yeni adresi inşaat sektörü oldu.

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre; son aylarda konut piyasasında yaşanan canlanma ve devletin 500 bin konutluk sosyal konut projesi hazırlıkları, inşaat malzemelerine olan talebi artırdı. Ancak bu süreçte döviz kurlarında ciddi bir hareketlilik yaşanmamasına, ham maddelerde kayda değer bir artış görülmemesine rağmen demir, çimento ve diğer temel inşaat malzemelerine peş peşe zamlar geldi.

MÜTEAHHİTLERDEN TEPKİ

Sektör temsilcileri, son dönemdeki fiyat artışlarının ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağını savunuyor. Birçok müteahhit, fiyat yükselişlerinin "piyasa canlanır canlanmaz" ortaya çıkan yapay maliyet artışları olduğunu iddia ediyor. Demir, beton ve çimento gibi temel yapı malzemelerindeki zamlar, konut üretim maliyetlerini artırarak yeni konut fiyatlarına doğrudan yansıyor. Müteahhitler, bu artışların sektörde yavaşlamaya ve yeni proje ertelemelerine yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda "Döviz yerinde sayarken, üretim maliyetleri sabitken bir anda fiyatların artması normal değil. Bu sektöre zarar veriyor. Yeni proje yapmak zor hale geliyor. Üretim maliyetlerinin artması direkt son tüketiciye yansıyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.

DEMİRİN TON FİYATI TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

İnşaat sektörünün bel kemiği olan demir fiyatları, son günlerde tarihi seviyelere tırmandı. İstanbul'da bir ton ince demirin fiyatı 30 bin 700 TL'ye çıkarken, üretim merkezlerinden Karabük'te bile ton fiyatı 30 bin TL sınırına dayandı. Fiyatlardaki bu sert yükseliş, sektör genelinde şok etkisi oluşturdu. Uzmanlar, döviz kurlarında ya da enerji maliyetlerinde kayda değer bir artış olmamasına rağmen yaşanan bu zammın ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağını belirtiyor.

ÇİMENTODA DA ZAM RÜZGARLARI ESİYOR

Demirdeki artışın etkisi kısa sürede diğer temel yapı malzemelerine de yansıdı. Çimento ve beton fiyatlarında da yükseliş trendi başladı. Müteahhitler, özellikle kamu projeleri ve kentsel dönüşüm alanlarındaki maliyetlerin bu zamlarla birlikte katlanacağını söylüyor. Artan girdi maliyetlerinin yeni konut fiyatlarını doğrudan etkilemesi, hem özel sektör projelerinde hem de sosyal konut üretiminde ciddi yavaşlamalar yaşanabileceği endişesini doğurdu.

SEKTÖRDE BOYKOT SESLERİ YÜKSELİYOR

İnşaat sektöründe çimento fiyatlarına yönelik artış hazırlıkları, müteahhitleri yeniden harekete geçirdi. Sektör temsilcileri, özellikle deprem bölgesinde yürüyen yoğun inşa sürecine rağmen yapılan zam planlarının kabul edilemez olduğunu dile getiriyor. Daha önce de benzer bir süreçte, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) öncülüğünde sektörel boykot kararı alınmış ve üreticilere karşı toplu duruş sergilenmişti. Bugün yeniden benzer sesler yükselirken, piyasalarda adil fiyatlandırma ve rekabetçi denge talebi giderek daha yüksek tonda dile getiriliyor.

