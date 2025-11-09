'Bahis' soruşturması yeni boyuta taşınıyor: 600 futbolcu ifade verecek!
Belediyeden örnek model: 10 personelle, 128 çalışanın maaşı karşılanıyor
Ara tatil lüks oldu: 5 günlük tatil 18 asgari ücrete eşit!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular pazartesi başlıyor
SPK'dan piyasa manipülasyonlarına dev ceza!
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Ara tatil lüks oldu: 5 günlük tatil 18 asgari ücrete eşit!

Okulların ara tatile girmesiyle turizm bölgelerinde otel dolulukları artarken, fiyatlar dar gelirli ailelerin ulaşamayacağı seviyelere çıktı. Anne, baba ve bir çocuktan oluşan üç kişilik bir ailenin, uçak bileti dahil 5 günlük Antalya tatilinin maliyeti 400 bin lirayı buluyor. Bu tutar, güncel 22 bin 104 TL olan asgari ücretin yaklaşık 18 aylık toplamına denk geliyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 13:44, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 14:02
Okulların ara tatile girmesiyle birlikte turizm bölgelerinde hareketlilik başladı. Otellerde doluluk oranları yükselirken, fiyatlar da ciddi şekilde arttı. Üç kişilik bir ailenin, her şey dahil bir tesiste konaklaması için yaklaşık 400 bin TL ayırması gerekiyor.

Tatil bütçesi şaşırttı

Bu tutar, şu an 22 bin 104 TL olan asgari ücret üzerinden hesaplandığında yaklaşık 18 aylık maaşa denk geliyor. 10 Kasım'da başlayıp 14 Kasım'da sona erecek ara tatilin hafta sonlarıyla birleşmesiyle toplam 9 günlük bir tatil süresi ortaya çıkıyor. Çocuklarıyla birlikte kısa da olsa dinlenmek ve vakit geçirmek isteyen aileler ise bütçe hesabını yeniden yapmak zorunda kalıyor.

Turizmciler, ara tatil nedeniyle doluluk oranlarının yükseldiğini belirtirken, otel fiyatları ise dar gelirlinin yanından geçemeyeceği kadar yüksek. Nitekim, Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu yılın nisan, mayıs ve haziran ayını kapsayan 2. çeyrek seyahat verilerine göre, yurt içi seyahate çıkan sayısı geçen yıla göre yüzde 13.7, geceleme sayısı yüzde 16.1, seyahat sayısı da yüzde 13.9 azaldı.

5 gecelik otel fiyatları 368 bin lirayı aşıyor

Bununla birlikte, anne baba ve 13 yaşındaki bir çocuktan oluşan bir aile, ara tatilde 5 günlük bir tatil için 400 bin liraya yakın bütçe ayırmak durumunda. Nefes'ten Yurdagül Uygun'un haberine göre Antalya'da her şey dahil 5 gecelik otel fiyatları 368 bin lirayı aşıyor. Sadece oda kahvaltı otel fiyatları 230 bin liraya yaklaşırken, tam pansiyon için kampanyalı otellerde bu fiyat 200 bin liraya iniyor.

Otel fiyatının yanında ulaştırma da epey yüklü bir miktarı buluyor. Sadece bir kişinin İstanbul-Antalya uçak bileti yaklaşık 5.3 bin lira. Üç kişilik bir ailenin İstanbul'dan gidiş dönüş uçak bilet fiyatları yaklaşık 32 bin lira tutuyor. Havaalanına ulaşım ve yolculuk sırasındaki giderler katılmadığında, üç kişilik bir ailenin beş günlük Antalya tatili 400 bin lirayı buluyor.

Karayolu ulaşımı daha hesaplıya geliyor

İstanbul'dan Antalya'ya uçakla ulaşım yaklaşık 32 bin lirayken, karayolu ulaşımı daha hesaplıya geliyor. İstanbul-Ankara için otoyol ücreti tek yön için bin 131 lira. Yaklaşık 730 kilometrelik yol için ortalama bir aracın 52 litre benzin yaktığı düşünüldüğünde 2 bin 741 lira da akaryakıt gideri oluyor.

Böylece İstanbul-Antalya için karayolu ücreti yaklaşık 7 bin 744 lirayı buluyor. Bolu içinse 807 lira benzin ve 758 lira otoyol ücretiyle birlikte gidiş dönüş 3 bin 130 liraya ulaşıyor.

Ara tatil için gözler Bolu'ya çevrildi

Alternatif tatil arayışlarına İstanbul'a yakın tatil destinasyonları öne çıkıyor. Henüz kayak sezonunun başlamadığına işaret eden turizmciler, bu yüzden doğa güzelliklerini ile öne çıkan Bolu'nun öne çiktiğini vurguluyor.

Tatil için İstanbul'a daha yakın bir şehir olan Bolu'yu seçmek isteyenler ise sadece beş günlük bir konamklama için oda ve kahvaltı ücreti ddahil 68 bin lirayı gözden çıkarmak durumunda kalıyor. Bir çocuklu alinenin konaklama giderlerlerine öğle yemeği dahil değil.

Üç kişinin ortalam öğle yemeği maliyeti ise kentte 1.500 liradan başlıyor. Bolu doğal güzelikleri ile öne çıksa da otomobili olmayan aileler için sıkıntılı bir güzergah olarak dikkat çekiyor.

