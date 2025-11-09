Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Bakan Tunç: Yalan haber, adalete güveni zedeliyor
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
Yangın Faciası Sonrası: 6'sı Müdür 7 Kişi Açığa Alındı
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 83 bin lira ceza
Bakan Uraloğlu : 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak
Emekli 15 yılda 10 metrekare kaybetti
6 kişinin hayatını kaybettiği yangında: 3 gözaltı
Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular pazartesi başlıyor
SPK'dan piyasa manipülasyonlarına dev ceza!
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!

Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi artan jeopolitik riskler, yatırımcıları "güvenli liman" altına yönlendirdi. Bu ilgiyle altının ons fiyatı 4 bin 300 doların, gram fiyatı ise 5 bin 800 liranın üzerine çıkarak rekor kırdı. Külçe altın, reel getirilerde de rakiplerini geride bıraktı. Ekim ayında Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde altının reel getirisi %47,46 olarak kaydedildi. Bu oran, değerli metalin yıllık bazda son 61 ayda ulaştığı en yüksek reel getiri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 11:15, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 11:47
Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ekimde yüzde 47,46 kazançla, yıllık bazda son 61 ayın en yüksek reel getirisini sağladı.

Son yıllarda küresel ölçekte artan jeopolitik risklerle birlikte yatırımcıların altına ilgisinde artış görüldü.

Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, ABD'de Donald Trump'ın açıkladığı ek tarifeler ile Çin ve ABD arasında artan ticari gerilim gibi gelişmeler, yıl boyunca yatırımcıları "güvenli liman" olarak görülen değerli metale yönlendiren bazı etkenler oldu.

Bireysel yatırımcıların artan talebinin yanı sıra merkez bankalarının da alım yapmasıyla altının ons fiyatı, geçen ay fiyat rekorunu 4 bin 300 doların üzerine taşıdı. Aynı dönemde gram altının fiyatı da 5 bin 800 lira seviyelerine ulaştı.

Altın diğer finansal yatırım araçlarından ayrıştı

Küresel gelişmelerle birlikte altın, TÜİK tarafından reel getirileri incelenen finansal yatırım araçları arasında da ayrıştı.

Buna göre külçe altın, ekimde yıllık bazda yüzde 87,27 nominal getiriyle, mevduat faizi, dolar, avro, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve BIST 100 endeksi gibi rakiplerini geride bıraktı.

Yıllık bazda TÜFE ile indirgendiğinde altının reel getirisi yüzde 40,94, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47,46 oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde altının sağladığı bu yüzde 47,46'lık kazanç, değerli metalin yıllık bazda son 61 ayda kazandırdığı en yüksek reel getiri olarak da kayıtlara geçti.

En son Eylül 2020'de yüzde 47,64 getiri sağlayan külçe altın, uzun süre yüzde 40'lara ulaşan getiri sağlayamamış ve hatta Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 30'u aşan kayba neden olmuştu.

Külçe altın, söz konusu 61 ayın 26'sında yıllık bazda yatırımcısına reel getiri sağlayamazken 35'inde kazandırdı.

Finansal yatırım araçlarının reel getirilerinin hesaplanmaya başladığı 1997 yılından bu yana Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altının en yüksek reel getirisi, yüzde 54,32 ile Mayıs 2006'da kayıtlara geçmişti.

