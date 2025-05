Uzman İsim Açıkladı: Kurban Eti Kahvaltıda Yenir Mi?

Birçok ailenin sofrasına sadece Kurban Bayramı?nda et girdiğini ifade eden Prof. Dr. Tayar, "Kurban, ülkemizde dini boyutu kadar insan sağlığı beslenme açısından da önemlidir. Çünkü ülkemizde birçok eve et giren ender zamanlardan biri, Kurban Bayramı?dır. Kesim sonrası etlerin değerlendirmesi devreye giriyor. Kurban, paylaşım olduğu için bu çok güzel bir süreçtir. Ülkemizde sadece Kurban Bayramı?nda sofrasında et olan aileler var. İnsanların beslenmesi için olmazsa olmaz kırmızı et, evlere girecek ve bütün sofralar şenlenecek. O yüzden kurbanın bu tarafı muhteşem bir süreç" diye konuştu.