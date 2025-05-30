Uzman İsim Açıkladı: Kurban Eti Kahvaltıda Yenir Mi?

"BU YANLIŞ BİR GELENEK" Kurbanın kesilmesinden hemen sonra etinin kahvaltıda yenmesinin gelenek haline geldiğini belirten Tayar, "Kurbanın kesildikten hemen sonra yenmesi, bu yanlış bir gelenek. Normalde gıdalar taze olarak tüketilir. Bu kurban sonrası kesilen etler için geçerli değil. Çünkü o et, kas halinde olduğu için insanlarda sindirim problemine neden olup sağlığa zarar verir. Bu nedenle kurban eti ile kahvaltı yapmayı 2 gün ertelememiz gerekir. Mutlaka kurbandan kahvaltı yapılacaksa, o da ciğeri ve diğer sakatatları ile olabilir. Veya kurbandan 1-2 gün önce alınacak 150 gramlık et de o ihtiyacımızı giderebilir" dedi.