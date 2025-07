82'Nci Venedik Film Festivali'nde Yarışacak Filmler Açıklandı

FESTİVAL PROGRAMI ANA YARIŞMA "A pied d?oeuvre", Valerie Donzelli "Below the Clouds", Gianfranco Rosi "Bugonia", Yorgos Lanthimos "Duse", Pietro Marcello "Elisa", Leonardo Di Costanzo "Father Mother Sister Brother", Jim Jarmusch "Frankenstein", Guillermo del Toro "Girl", Shu Qi "La Grazia", Paolo Sorrentino- açılış filmi "A House of Dynamite | Kathryn Bigelow "Jay Kelly", Noah Baumbach "No Other Choice", Park Chan-wook "Orphan", Laszlo Nemes "Silent Friend", Ildiko Enyedi "The Smashing Machine", Benny Safdie "The Stranger", François Ozon "The Sun Rises on Us All", Cai Shangjun "The Testament of Ann Lee", Mona Fastvold "Un film fatto per bene",Franco Maresco "The Wizard of the Kremlin", Olivier Assayas "The Voice of Hind Rajab", Kaouther Ben Hania