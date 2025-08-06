Bankalar Yeni Oranları Tek Tek Açıkladı!
Parasını mevduata yatıranlar dikkat! Faizler çakıldı
-
Merkez Bankası'nın 300 baz puanlık faiz indirimi sonrası bankaların 32 günlük mevduat faizleri düşüşe geçti. İşte tek tek bankaların yeni mevduat faizi oranları...
-
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 50'den yüzde 47'ye çekmesinin ardından, bankalarda mevduat faiz oranlarında da aşağı yönlü hareket hızlandı.Geçen hafta yüzde 47 seviyelerine kadar çıkan 32 günlük vadeli mevduat faizleri, bu hafta itibarıyla yüzde 45,50 seviyelerine kadar geriledi.
-
Enflasyonun beklentilerin altında kalması da faizlerdeki düşüşü destekleyen bir diğer faktör olarak öne çıkarken, uzmanlara göre bu eğilim bir süre daha devam edebilir.
-
5 Ağustos itibarıyla bankaların en yüksek 32 günlük mevduat faiz oranları:
QNB Finansbank, Denizbank: %45,50
Akbank: %45,00
Garanti BBVA: %44,50
Alternatif Bank: %44,00
Fibabanka, ING: %43,00
Odea Bank: %42,50
-
Ziraat Bankası, TEB: %41,00
Yapı Kredi: %40,00
İş Bankası: %37,00