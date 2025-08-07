Pınar Deniz'in Aile Tatili
Eşi Kaan Yıldırım ile oğlu Fikret Hakan'la yeni pozlar
Son olarak Yargı dizisinde rol alan Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile Eylül 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi.
Nikahtan kısa bir süre sonra bebek beklediklerini müjdeleyen ünlü çift, 31 Mart'ta ilk kez anne baba oldu. Deniz ile Yıldırım, oğullarına Fikret Hakan adını verdi.
Birkaç ay önce minik oğlu Fikret Hakan'ın yüzünü ilk kez gösteren oyuncu çift, tatile çıktı.
Eşi ve oğluyla deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Pınar Deniz, aile tatilinden kareleri gözler önüne serdi.
Ünlü oyuncu, sahil kenarında oğluyla ilgilenen eşiyle pozlarını paylaştı.
Pınar Deniz'in paylaştığı siyah beyaz kareler büyük ilgi gördü.
