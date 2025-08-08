Nez İçin Eşini Boşayan Rüştü Onur Atilla Eski Karısına Döndü
Güldür Güldür yıldızı Rüştü Onur Atilla eski karısına döndü
Güldür Güldür Show'un en bilindik isimlerinden olan Rüştü Onur Atilla kilo verdikten sonra eşini boşamasıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Rüştü Onur Atilla, evliliğini bitirdikten 10 gün sonra Nez ile olan ilişkisini ilan etmiş, boşanmanın sebebi de aldatma olarak algılanmıştı. Nez için karısını terk eden Rüştü Onur Atilla, ayrıldığı eşi Sinem Ayyıldız ile yeniden birlikte.
Güldür Güldür Show'un sevilen karakterlerinden 'İbrahim'e hayat veren Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız ile geçen yıl ani bir kararla boşanmıştı. Kemal ve Uygar adında 2 çocukları bulunan çiftin boşanmasının sebebi 10 gün sonra gelen bir ilanı aşk ile ortaya çıkmıştı.
NEZ İÇİN KARISINI BOŞADI
Güldür Güldür'ün yıldızı Rüştü Onur Atilla, boşandıktan hemen sonra şarkıcı Nez ile olan aşkını ilan etti. Bu ilanı aşk da eşini aldattığı ve evliliğin bu yüzden bittiği iddialarını güçlendirdi.
HEM ESKİ EŞİNİ HEM SEVGİLİSİNİ SAVUNDU
İhanet iddiaları ve ilişkileri hakkındaki kötü yorumlar sonrası sessizliğini bozan Rüştü Onur Atilla şöyle bir açıklama yapmıştı: - "Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek... Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ve kız arkadaşım bunu hak ediyor..."
NEZ İLE AŞK HIZLI BAŞLADI HIZLI BİTTİ
Rüştü Onur Atilla'nın uğruna 10 yıllık eşini boşadığı Nez ile aşkı uzun ömürlü olmadı. Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi başladığı hızla 2 ay içinde tükendi. Nez biten ilişkiyi "Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık." diyerek duyurdu.
NEZ'DEN SONRA ESKİ EŞİNE DÖNDÜ
Nez ile olan hızlı kaçamaktan sonra Rüştü Onur Atilla eski eşi Sinem Ayyıldız'a dönüş yaptı. 1 yıllık ayrılıktan sonra biraraya gelen Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile barıştığını duyurdu. Çift, şimdi Bodrum'da oğulları Kemal ve Uygar ile Bodrum'da tatil yapıyor.