Nez İçin Eşini Boşayan Rüştü Onur Atilla Eski Karısına Döndü

HEM ESKİ EŞİNİ HEM SEVGİLİSİNİ SAVUNDU

İhanet iddiaları ve ilişkileri hakkındaki kötü yorumlar sonrası sessizliğini bozan Rüştü Onur Atilla şöyle bir açıklama yapmıştı: - "Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek... Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ve kız arkadaşım bunu hak ediyor..."