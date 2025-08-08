Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti

Vefat haberini yayımlayan Güner Özkul, cenaze töreniyle ilgili bir paylaşım yaptı.

'Hababam Sınıfı', 'Neşeli Günler', 'Bizim Aile', 'Gülen Gözler', 'Mavi Boncuk' gibi Yeşilçam'a damga vuran filmlerde yer alan usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi, Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

