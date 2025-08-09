Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Yabancı Damat'ın Yıldızı Son Haliyle Şaşırttı!

  Bir dönem güzelliğiyle ekranlara damgasını vuran oyuncu Nehir Erdoğan'ın son hali şaşırttı. Nehir Erdoğan'ı görenler "Yıllar sana da acımamış", "Ne kadar yaşlanmış" şeklinde yorumlar yaptı. Nehir Erdoğan görüntü yönetmeni olan Ahmet Sesigürgil 2014 yılında evlendi. 2016 yılında boşanan Nehir Erdoğan bir daha evlenmedi ve çocuk sahibi olmadı.

  Oyuncu Nehir Erdoğan, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu şu sıralar son haliyle gündemde.

  Yabancı Damat dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü isim tatilden pozlarını paylaştı. Sosyal medyada Nehir Erdoğan'ın son halini görenler pek çok yorumda bulundu. Kimi güzel oyuncunun güzelliğini kaybetmediğini söylese de kimi ise "Yıllar sana da acımamış", "Ne kadar yaşlanmış", "Yaşlanmışsın" yorumunda bulundu.

  İşte Nehir Erdoğan'ın son hali...

  Nehir Erdoğan kimdir? Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980 yılında İzmir?de dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Malatya?lıdır. İzmir Selma Yiğitalp Anadolu Lisesinde okudu.

    Nehir Erdoğan kimdir?

  1998-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde okudu. Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde okudu. Nehir Erdoğan televizyona hayatına TRT 1'de yapmış olduğu sunuculuk ile başladı. 2001-2003 yılları arasında canlı yayınlanan Telepazar isimli programda sanat, müzik ve kültür haberleri sunmuştur. Ardından ilk dizi projesi olan ve 2002-2004 yılları arasında yayınlanan Koçum Benim adlı dizide Pelin karakterini canlandırmıştır. Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı karakter ile çok sevildi.

  Nehir Erdoğan görüntü yönetmeni olan Ahmet Sesigürgil 2014 yılında evlendi. Nehir Erdoğan'ın bu evliliği 2 yıl sürdü. Nehir Erdoğan eşinden 2016 yılında boşandı. Çiftin bu evlilikten çocuğu olmadı.

9 Ağustos 2025