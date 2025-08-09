Yabancı Damat'ın Yıldızı Son Haliyle Şaşırttı!

1998-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde okudu. Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde okudu. Nehir Erdoğan televizyona hayatına TRT 1'de yapmış olduğu sunuculuk ile başladı. 2001-2003 yılları arasında canlı yayınlanan Telepazar isimli programda sanat, müzik ve kültür haberleri sunmuştur. Ardından ilk dizi projesi olan ve 2002-2004 yılları arasında yayınlanan Koçum Benim adlı dizide Pelin karakterini canlandırmıştır. Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı karakter ile çok sevildi.