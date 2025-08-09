Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Ticaret Bakanlığı'ndan sahte ilanlara 137 milyon TL ceza
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Öğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti
Antalya'da zincirleme kaza: Polisler araçta sıkıştı!
Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü
ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme
Toç Bir-Sen'in teklifleri müzakere edildi
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
YTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi
Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlendi
Uraloğlu: 509 tarihi köprüyü kültür mirasımıza kazandırdık
Market fiyatları uygulaması artık akıllı telefonlarda
Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladı
Cevdet Yılmaz: Kafkaslar'da Barış Herkesin Yararına Olacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası
Emlak Vergisi İçin Yeni Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Açıklandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
Türkiye'den 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
İstanbul, Silivri açıklarında deprem!
Bolat: Türkiye son 10 yılda en hızlı büyüyen ekonomiler arasında
İlan yayımlandı. GSB 4.400 Yeni Personel Alacak
81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri Güçlendirildi
Küçükken Hayalini Kurduğum Her Şey

  1. Miss Turkey 2015'te dördüncü olan Berfu Yenenler, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu.

  2. İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK Evlendikleri sene büyük oğulları Kuzey'i kucaklarına alan Yenenler çifti, ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

  3. 2021 yılında da küçük oğulları Mete'ye kavuşan ünlü çift, günlük hayatlarından kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

  4. Eşi ve çocuklarıyla Antalya'da bir otele tatile giden Berfu Yenenler, son olarak keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

  5. TATİL ALBÜMÜ 30 yaşındaki ünlü isim, mutlu aile pozlarını "Küçükken hayalini kurduğum her şey" notuyla paylaştı.

  6. Eser Yenenler, eşinin paylaşımını kalp emojisiyle kendi sosyal medya hesabından yayınlarken; Berfu Yenenler'in tatil albümüne binlerce beğeni ve yorum geldi.

9 Ağustos 2025