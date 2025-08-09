Küçükken Hayalini Kurduğum Her Şey
Berfu Yenenler aile tatilini paylaştı
-
Miss Turkey 2015'te dördüncü olan Berfu Yenenler, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu.
-
İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK Evlendikleri sene büyük oğulları Kuzey'i kucaklarına alan Yenenler çifti, ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
-
2021 yılında da küçük oğulları Mete'ye kavuşan ünlü çift, günlük hayatlarından kareleri takipçileriyle paylaşıyor.
-
Eşi ve çocuklarıyla Antalya'da bir otele tatile giden Berfu Yenenler, son olarak keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
-
TATİL ALBÜMÜ 30 yaşındaki ünlü isim, mutlu aile pozlarını "Küçükken hayalini kurduğum her şey" notuyla paylaştı.
-
Eser Yenenler, eşinin paylaşımını kalp emojisiyle kendi sosyal medya hesabından yayınlarken; Berfu Yenenler'in tatil albümüne binlerce beğeni ve yorum geldi.