Eser Yenenler, eşinin paylaşımını kalp emojisiyle kendi sosyal medya hesabından yayınlarken; Berfu Yenenler'in tatil albümüne binlerce beğeni ve yorum geldi.

TATİL ALBÜMÜ 30 yaşındaki ünlü isim, mutlu aile pozlarını "Küçükken hayalini kurduğum her şey" notuyla paylaştı.

Eşi ve çocuklarıyla Antalya'da bir otele tatile giden Berfu Yenenler, son olarak keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Miss Turkey 2015'te dördüncü olan Berfu Yenenler, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net