Erdoğan: AK Parti'nin 24. yılı coşkuyla kutlanıyor
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Özlem Çerçioğlu AK Parti Binasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e tazminat davası açtı
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
Starlink Türkiye'de Çalışıyor Mu?

  1. Elon Musk?ın kurucusu olduğu SpaceX, ?Starlink? adını verdiği proje ile dünya genelinde hızlı interneti, uydular aracılığıyla ulaştırmayı hedefliyor. Şu anda 8 binden fazla Starlink uydusu yörüngede bulunuyor ve her geçen ay yeni uydular ekleniyor.

  2. Starlink?in amacı, özellikle kırsal bölgelerde ve altyapının yetersiz olduğu yerlerde internet erişimini sağlamak. Uydular, Dünya?ya yakın bir yörüngede (alçak yörünge) dolaştıkları için sinyal gecikmesi çok düşük oluyor; bu da internetin hem hızlı hem de kesintisiz çalışmasını sağlıyor.

  3. STARLİNK UYDUSU TÜRKİYE'DE ÇALIŞIYOR MU? 2025 yılı itibarıyla Starlink, 110?dan fazla ülke ve bölgede hizmet veriyor. ABD, Kanada, Avrupa?nın büyük bölümü, Japonya, Avustralya, Afrika?daki bazı ülkeler ve Güney Amerika?da yaygın olarak kullanılıyor. Dünya çapında yaygınlığı artarken, Türkiye?de ise hâlâ resmi bir lisansı yok. Hem karasal alanda hem de kıyı suları dâhil olmak üzere Starlink hizmeti yasal olarak kullanılamıyor.

  4. 2025 YILINDA STARLİNK UYDUSU KULLANMAYA BAŞLAYAN ÜLKELER Starlink şu anda 2025 ortası itibarıyla çoğu kıtada yayılmış durumda ve 110?dan fazla ülke ve bölgede aktif. Wikipedia verilerine göre, bu ülkeler arasına 2025 yılı içinde yeni katılanlar da oldu: Bangladeş ? Mayıs 2025 Demokratik Kongo Cumhuriyeti ? Haziran 2025 Lesotho ? Haziran 2025 Sri Lanka ? Temmuz 2025 Çad ? Temmuz 2025

  5. Proje, sadece internet sağlamakla kalmıyor; askeri ve stratejik önemi nedeniyle bazı ülkelerin dikkatini çekiyor. Özellikle Çin ve Avrupa Birliği, kendi uydu sistemlerini geliştirerek Starlink?e alternatif yaratmaya çalışıyor.

14 Ağustos 2025