Starlink Türkiye'de Çalışıyor Mu?

STARLİNK UYDUSU TÜRKİYE'DE ÇALIŞIYOR MU? 2025 yılı itibarıyla Starlink, 110?dan fazla ülke ve bölgede hizmet veriyor. ABD, Kanada, Avrupa?nın büyük bölümü, Japonya, Avustralya, Afrika?daki bazı ülkeler ve Güney Amerika?da yaygın olarak kullanılıyor. Dünya çapında yaygınlığı artarken, Türkiye?de ise hâlâ resmi bir lisansı yok. Hem karasal alanda hem de kıyı suları dâhil olmak üzere Starlink hizmeti yasal olarak kullanılamıyor.