Togg T10F'in Yola Çıkacağı Tarih Belli Oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg'un sedan modeli olan Togg T10F'in satış tarihi resmi olarak duyuruldu.

  1. Türkiye'de büyük satış rakamlarına ulaşan doğuştan elektrikli, yerli ve milli otomobil Togg'da SUV'den sonra sedan modelinin satışı da başlıyor. ToggCare tarafından sosyal medya platformu X'te yayımlanan mesaja göre Togg T10F modelinin ön siparişleri Eylül ayı içinde toplanacak ve ilk teslimatlar Eylül ayında gerçekleşecek. T10F araçlar Togg deneyim merkezlerinde sergilenmesi de Eylül ayında başlarında yapılacak.

  2. SON MODEL TEKNOLOJİ WLTP standartlarına göre 600 kilometreye kadar menzil sunan T10F, yalnızca 28 dakikada yüzde 20?den yüzde 80?e şarj olabiliyor. 0?dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşan model, 218 beygir gücüne sahip elektrikli motoruyla performans konusunda da iddialı. T10F?in iç tasarımı da teknolojiyle şekillendirildi. Araçta 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı ile birlikte toplamda 41,3 inçlik bir dijital ekran alanı bulunuyor. Dijital kokpit, hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi teknolojilerle donatılan araç, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

  3. AVRUPA'DA DA SATILACAK T10F kullanıcıları Trumore uygulaması üzerinden ya da anahtar kartlarıyla araçlarına giriş yaparak çalıştırma imkânına sahip olacak. Ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) özelliği sayesinde araç, harici cihazlara enerji aktarımı sağlayarak bir güç kaynağına dönüşebiliyor. Aracın yazılım ve menzil performansı gerçek yol koşullarında test edilirken, satış süreci için de hazırlıklar tamamlanmak üzere.

  4. T10F ile birlikte sadece Türkiye?de değil, Avrupa pazarında da varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

15 Ağustos 2025