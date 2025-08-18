Veliaht Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu
Yeni sezon dizilerinden Veliaht için geri sayım başladı.
Akın Akınözü ve Serra Arıtürk?ü buluşturan, Çukur?un yıldızları Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil?i yeniden buluşturan Veliaht dizisi 11 Eylül?den itibaren perşembe akşamları dizi severlerle buluşacak.
VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI Senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt?un kaleme aldığı dizi, tamircilik yapan Timur?un, Esenler Otogarı?nın güçlü ailelerinden Karslı Ailesi?nin veliahtı olmasıyla birlikte gelişen entrikalarla dolu olayları konu alıyor.
Kadroda ayrıca Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu yer alıyor.
VELİAHT DİZİSİ KONUSU Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı?nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı?nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer?in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı?ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.