Bakan Göktaş: Kadına şiddet davalarında 81 ilde bizzat müdahiliz

Genel Kurulda milletvekilleri, 10. madde üzerinde söz alarak görüşlerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Genel Kurulda soru cevap bölümüne geçildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığın kadına yönelik şiddetle mücadelesini eleştiren milletvekilleri olduğunu belirterek, bu konuda sıfır tolerans ilkesinden asla taviz vermediklerini ve vermeyeceklerini söyledi.

Göktaş, bu konuda Türkiye'nin hangi köşesinde olursa olsun meydana gelen her olayı yakından takip ettiklerini, davalara bizzat müdahil olduklarını söyleyerek, "İl müdürlüklerimizde sadece psikososyal destek sunmakla kalmıyoruz, aynı zamanda hukuki destek de sağlıyoruz, gerektiğinde ise takipsizlik olsa bile itiraz ediyoruz. Mağdurların haklarının korunması için tüm hukuki süreçleri titizlikle takip ediyoruz. 81 ilimizde davalara sadece merkezden müdahil olmuyoruz, 81 ilimizdeki avukatlarımızla müdahil oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadın konukevleriyle ilgili konuşan Göktaş, bu sene 2 kadın konukevini ihtisaslaştırdıklarını belirterek, ihtisaslaşmış kadın konukevinin, kadınların 18 yaşına kadar çocuklarıyla birlikte bir arada kalabilecekleri ortamı sağladığını söyledi.

Türkiye genelinde 112'si Bakanlığa bağlı 150 kadın konukevi olduğunu ifade eden Göktaş, şu bilgileri verdi:

"Diğer kuruluşlara da gerekli destekleri bu kapsamda sağlıyoruz ama kadın konukevi doluluk oranı şu anda yüzde 69. Oraya gelen kadınlara sadece bakmıyoruz, aynı zamanda onları güçlendiriyoruz, hayata tekrar kazandırıyoruz, çocuklarının eğitim hayatlarına yönelik çalışmaları yerine getiriyoruz. Orada güçlendirdiğimiz her kadın tekrar hayata bağlanabilme imkanına da sahip oluyor. Bugün buna rağmen kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 4 yeni kadın konukevini daha inşa edeceğiz çünkü ister istemez bir kadının bile 'ben istedim ama yer bulamadım' demesini istemiyoruz. Gerekli bütün süreçlerle kadınların yanındayız, sadece psikolojik danışmanlıkla değil, Alo 183 ihbar hattımızla, GAMER'le, KADES uygulamasıyla anında vakaları takip ediyoruz."

İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile "Veri ve İstatistik Komisyonu" kurduklarını aktaran Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda, bütün veriler entegre ve tek bir şekilde çıkıyor, veri karmaşasının önüne geçmiş olduk ve düzenli bir şekilde gerek kadın sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili... Kadına yönelik şiddetle mücadelede, kadın sivil toplum kuruluşlarıyla düzenli olarak, bizzat benim başkanlığımda, iki ayda bir Bakanlığımızda bir araya geliyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele asla rehavet kabul etmez. Bu konuda tutumumuz da duruşumuz da nettir. Bu yolda her türlü öneriye, katkıya ve işbirliğine de her zaman açık olduğumu da ifade etmek istiyorum. Hiçbir milletvekili bu hususlarda bana ulaşamadığını ifade edemez çünkü her konuyu bizzat kendi davamız gibi yakından takip ediyoruz. Bu hususta da bütün kadınlarımız müsterih olsun, kadına şiddete sıfır tolerans gösterme yaklaşımına devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 10. maddesi kabul edildi.