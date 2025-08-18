Çocukları Etkisi Altına Alan Tehlikeli Tiktok Akımı
"Italian Brainrot"
-
İtalyan beyin çürümesi, TikTok ve Instagram akışlarını ele geçiren en yeni trend olarak, bağımlılık yaratan durmaksızın kaydırma döngüsünü besliyor. Sosyal medyayı kasıp kavuran Italian Brainrot" İtalyanca ifadelerle öne çıkan bir Gen Alpha fenomeni. İtalyan esintisinin yanı sıra, içerikler genellikle tuhaf ya da saçma, yapay zekâ tarafından üretilmiş karakterler (çoğunlukla hayvanların rastgele nesnelerle birleştirilmiş halleri), kaotik ve aşırı uyarıcı görseller ile tamamen anlamsız hikayelerden oluşuyor.
-
ITALİAN BRAİNROT NEDİR? Oxford University Press, "brain rot"u yılın kelimesi olarak seçti. Bu ifade, internette "önemsiz veya zihinsel açıdan zorlayıcı olmayan" içerikler arasında kaybolarak gezinmenin zihinsel bozulmaya yol açan etkisini ifade ediyor. Ayrıca, doğrudan bu tür içeriklerin kendisini tanımlamak için de kullanılabilir; başka bir deyişle, terim hem zihinsel çürümenin sebebini hem de sonucunu ifade eder."Italian Brainrot" ise bu kavramın İtalyan kültürel öğeleriyle harmanlanmış bir versiyonu.
-
Trend, genellikle hayvanlarla nesnelerin veya farklı canlıların birleştirilmesiyle oluşturulan, yapay zekâ destekli, gerçeküstü karakterlerden oluşuyor. Bu karakterler, kafiyeli ve İtalyanca gibi tınlayan isimler taşıyor; abartılı erkek sesiyle üretilen metin?konuşma efektleri eşliğinde, çoğu zaman anlamsız cümlelerle sunuluyor. Örneğin: Ballerina Cappuccina: Kafası kahve içeceği olan, tütü giymiş dönen bir balerin. Lirili Larila: Birkenstock tarzı sandalet giyen, fil?kaktüs melezi. Tralalero Tralala: Mavi Nike spor ayakkabılar giymiş üç bacaklı köpekbalığı. Trippi Troppi: Yarısı kedi, yarısı balık olan fantastik bir yaratık.
-
NEDEN TEHLİKELİ? İlk bakışta masum ve komik görünen bu içerikler, özellikle çocuklar ve gençler arasında hızla popülerleşerek gündelik yaşamın bir parçası haline geliyor. Eğlenceli ve zararsız gibi görünse de uzmanlar, bu tür trendlerin çocukların dikkat süreleri ve içerik algısı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle sürekli tekrarlanan görsel?işitsel uyaranlar, basit ve anlamsız içeriklerin normalleşmesine, hatta çocukların gündelik konuşma diline sızmasına yol açabiliyor. Bazı öğretmenler, öğrencilerinin defterlerine bu karakterleri çizdiğini, ders arasında en sevdikleri karakterleri tartıştığını ve isimlerini rastgele bağırdıklarını gözlemliyor.