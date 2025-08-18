Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Önder Kahveci: Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir
Konya'da Büyük Keşif: 4 Bin Yıllık Mühür, 2 Bin Yıllık Kalem!
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
Çocukları Etkisi Altına Alan Tehlikeli Tiktok Akımı

  1. İtalyan beyin çürümesi, TikTok ve Instagram akışlarını ele geçiren en yeni trend olarak, bağımlılık yaratan durmaksızın kaydırma döngüsünü besliyor. Sosyal medyayı kasıp kavuran Italian Brainrot" İtalyanca ifadelerle öne çıkan bir Gen Alpha fenomeni. İtalyan esintisinin yanı sıra, içerikler genellikle tuhaf ya da saçma, yapay zekâ tarafından üretilmiş karakterler (çoğunlukla hayvanların rastgele nesnelerle birleştirilmiş halleri), kaotik ve aşırı uyarıcı görseller ile tamamen anlamsız hikayelerden oluşuyor.

  2. ITALİAN BRAİNROT NEDİR? Oxford University Press, "brain rot"u yılın kelimesi olarak seçti. Bu ifade, internette "önemsiz veya zihinsel açıdan zorlayıcı olmayan" içerikler arasında kaybolarak gezinmenin zihinsel bozulmaya yol açan etkisini ifade ediyor. Ayrıca, doğrudan bu tür içeriklerin kendisini tanımlamak için de kullanılabilir; başka bir deyişle, terim hem zihinsel çürümenin sebebini hem de sonucunu ifade eder."Italian Brainrot" ise bu kavramın İtalyan kültürel öğeleriyle harmanlanmış bir versiyonu.

  3. Trend, genellikle hayvanlarla nesnelerin veya farklı canlıların birleştirilmesiyle oluşturulan, yapay zekâ destekli, gerçeküstü karakterlerden oluşuyor. Bu karakterler, kafiyeli ve İtalyanca gibi tınlayan isimler taşıyor; abartılı erkek sesiyle üretilen metin?konuşma efektleri eşliğinde, çoğu zaman anlamsız cümlelerle sunuluyor. Örneğin: Ballerina Cappuccina: Kafası kahve içeceği olan, tütü giymiş dönen bir balerin. Lirili Larila: Birkenstock tarzı sandalet giyen, fil?kaktüs melezi. Tralalero Tralala: Mavi Nike spor ayakkabılar giymiş üç bacaklı köpekbalığı. Trippi Troppi: Yarısı kedi, yarısı balık olan fantastik bir yaratık.

  4. NEDEN TEHLİKELİ? İlk bakışta masum ve komik görünen bu içerikler, özellikle çocuklar ve gençler arasında hızla popülerleşerek gündelik yaşamın bir parçası haline geliyor. Eğlenceli ve zararsız gibi görünse de uzmanlar, bu tür trendlerin çocukların dikkat süreleri ve içerik algısı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle sürekli tekrarlanan görsel?işitsel uyaranlar, basit ve anlamsız içeriklerin normalleşmesine, hatta çocukların gündelik konuşma diline sızmasına yol açabiliyor. Bazı öğretmenler, öğrencilerinin defterlerine bu karakterleri çizdiğini, ders arasında en sevdikleri karakterleri tartıştığını ve isimlerini rastgele bağırdıklarını gözlemliyor.

18 Ağustos 2025