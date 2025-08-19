Next Sosyal'e İlgi Artıyor
Next Sosyal girişiyle ilgili bilgiler
Türkiye?nin yerli ve milli sosyal medya platformu Next Sosyal, kısa sürede büyük ilgi görerek dikkatleri üzerine çekti. T3 Vakfı ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen platform, reklamsız, sansürsüz ve algoritmasız içerik akışıyla öne çıkıyor. Kullanıcıların paylaşımlarını kronolojik sırayla görebildiği uygulama, aynı zamanda T3 AI ile içeriklere hızlı yanıt ve çok dilli destek sağlıyor.
23 Temmuz 2025?te iOS ve Android mağazalarında yayınlanan Next Sosyal, açılışının ardından kısa süre içinde App Store?da en çok indirilen sosyal ağ uygulaması oldu. Birkaç gün içinde yüzbinlerce kullanıcıya ulaşan platform, Ağustos ayı itibarıyla 1 milyonun üzerinde üyeye sahip.
Next Sosyal?e giriş yapmak isteyen kullanıcılar, mobil mağazalardan ücretsiz olarak uygulamayı indirip kayıt olabiliyor. SMS doğrulaması ile aktif hale getirilen hesaplar sayesinde kullanıcılar; metin, fotoğraf, video ve anket gibi içerikler paylaşabiliyor, beğeni ve yorum gibi etkileşimlerde bulunabiliyor.
NEXT SOSYAL'E GİRİŞ NEXT Sosyal uygulaması hem Android hem de iOS cihazlara yüklenebilen, ücretsiz bir sosyal medya platformudur. Uygulamayı indirmek için: Google Play Store veya App Store?a giriş yapın. Arama bölümüne ?Next Sosyal? yazın. Uygulamayı indirip cihazınıza kurun.
Uygulamayı açtıktan veya NEXT Sosyal?in web sitesine girdikten sonra ?Giriş Yap? butonuna tıklayın. Açılan ekranda ??TEKNOFEST Sosyal? sunucusunu seçtikten sonra ?Teknofest SSO ile devam et? seçeneğini tıklayarak hesap oluşturma işleminizi tamamlayabilirsiniz.