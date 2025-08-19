Next Sosyal'e İlgi Artıyor

Next Sosyal?e giriş yapmak isteyen kullanıcılar, mobil mağazalardan ücretsiz olarak uygulamayı indirip kayıt olabiliyor. SMS doğrulaması ile aktif hale getirilen hesaplar sayesinde kullanıcılar; metin, fotoğraf, video ve anket gibi içerikler paylaşabiliyor, beğeni ve yorum gibi etkileşimlerde bulunabiliyor.