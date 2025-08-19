MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Yönetmelik Değişti: Servis Ücretlerinde Yetki Belediyelere Geçti!
O ilde millet bahçesi kiraya verildi
Otellerde Fiyat Krizi: Erken Rezervasyon Daha Pahalıya Geldi!
Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu Olmaz
Hastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönem
Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı
Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı
Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı
Memurlar Bakanlık Önünde Taş Kaynattı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı
MHP lideri Bahçeli'den Özel'in sözlerine tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in Sözleri Siyasetin Konusu Değil
MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi alımında kura sonuçları açıklandı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 8 Eylül'de Başlıyor
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuru tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu getirildi
TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı
Otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 ölü
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
Next Sosyal'e İlgi Artıyor

Next Sosyal girişiyle ilgili bilgiler

  1. Türkiye?nin yerli ve milli sosyal medya platformu Next Sosyal, kısa sürede büyük ilgi görerek dikkatleri üzerine çekti. T3 Vakfı ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen platform, reklamsız, sansürsüz ve algoritmasız içerik akışıyla öne çıkıyor. Kullanıcıların paylaşımlarını kronolojik sırayla görebildiği uygulama, aynı zamanda T3 AI ile içeriklere hızlı yanıt ve çok dilli destek sağlıyor.

  2. 23 Temmuz 2025?te iOS ve Android mağazalarında yayınlanan Next Sosyal, açılışının ardından kısa süre içinde App Store?da en çok indirilen sosyal ağ uygulaması oldu. Birkaç gün içinde yüzbinlerce kullanıcıya ulaşan platform, Ağustos ayı itibarıyla 1 milyonun üzerinde üyeye sahip.

  3. Next Sosyal?e giriş yapmak isteyen kullanıcılar, mobil mağazalardan ücretsiz olarak uygulamayı indirip kayıt olabiliyor. SMS doğrulaması ile aktif hale getirilen hesaplar sayesinde kullanıcılar; metin, fotoğraf, video ve anket gibi içerikler paylaşabiliyor, beğeni ve yorum gibi etkileşimlerde bulunabiliyor.

  4. NEXT SOSYAL'E GİRİŞ NEXT Sosyal uygulaması hem Android hem de iOS cihazlara yüklenebilen, ücretsiz bir sosyal medya platformudur. Uygulamayı indirmek için: Google Play Store veya App Store?a giriş yapın. Arama bölümüne ?Next Sosyal? yazın. Uygulamayı indirip cihazınıza kurun.

  5. Uygulamayı açtıktan veya NEXT Sosyal?in web sitesine girdikten sonra ?Giriş Yap? butonuna tıklayın. Açılan ekranda ??TEKNOFEST Sosyal? sunucusunu seçtikten sonra ?Teknofest SSO ile devam et? seçeneğini tıklayarak hesap oluşturma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

19 Ağustos 2025