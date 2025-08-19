Togg T10F'e Güncelleme...

Elektrikli otomobil piyasasında Türkiye'de en sevilen ve en çok satılanlar arasında bulunan Togg ailesine yeni bir model daha ekleniyor. Sedan olarak satışa sunulacak model olan T10F'in menzili güncellendi. 600 kilometre civarında menzile sahip olacağı duyurulan otomobilin net menzili WLTP'ye göre 623 kilometre oldu. TESLA'DAN DAHA FAZLA MENZİLİ VAR Tesla Model Y'nin Long Range modeline göre 37 kilometre daha fazla menzile sahip olan Togg T10F uzun yolda sürücüsünü şarj istasyonu aramadan seyahat ettirebilecek.