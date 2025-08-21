Marketlerde 'Cumhur Reyonu' dönemi başlıyor
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
MSB: Suriye ordusuna eğitim ve teknik destek başladı
Karadeniz'deki keşfin 5. yılında 4 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanıyor
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
Muğla'da orman yangını çıktı
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
Borsa İstanbul'dan 13 ayın en güçlü kapanışı
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı
Üzerinden 1 yıl geçti! Narin cinayetinde cevaplanamayan soru
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Chatgpt'den Aldığı Tavsiye Hastanelik Etti

Akıl sağlığı bozuldu!

  1. ChatGPT?den aldığı sağlıklı beslenme önerisi 60 yaşındaki adamı hastanelik etti. Sofra tuzunun yerine kullandığı sodyum bromür, paranoya ve halüsinasyonlara yol açtı.

  2. ABD?de 60 yaşındaki bir adam, sağlıklı beslenme amacıyla hayatından sofra tuzunu çıkarmak istediğini ve yerine ne koyabileceğini ChatGPT?ye sordu. Yapay zeka botu, adama yüksek dozda toksik etkileri bilinen sodyum bromürü önerdi.

  3. ChatGPT?nin tavsiyesine uyan adam, sodyum bromürü internetten satın aldı ve yaklaşık üç ay boyunca yemeklerine ekledi.

  4. AKIL SAĞLIĞI BOZULDU <br> Üç ayın sonunda, düzenli olarak sodyum bromür kullanan adam şiddetli susuzluk, halüsinasyonlar, paranoid düşünceler ve davranış bozuklukları ile hastaneye başvurdu. Yapılan testlerde, kanında normalin 170 katı kadar bromür tespit edildi. Doktorlar bu durumu bromizm (bromür zehirlenmesi) olarak tanımladı.

    AKIL SAĞLIĞI BOZULDU
  5. PSİKİYATRİK GÖZLEM ALTINA ALINDI Hemen tedavi altına alınan adama, sıvı ve elektrolit desteği verilerek psikiyatrik gözlem altına alındı. Üç hafta içinde sanrıları azalan adam taburcu edildi.

  6. BU VAKA BİR UYARI NİTELİĞİNDE <br>Annals of Internal Medicine: Clinical Cases dergisinde yayımlanan bu vaka, sodyum bromürün geçmişte bazı tıbbi tedavilerde kullanılsa da günümüzde temizlik ürünlerinde kullanıldığını ve yüksek dozda alımının ciddi nörolojik etkiler meydana getirdiğini açıkça ortaya koydu.

    BU VAKA BİR UYARI NİTELİĞİNDE
  7. OpenAI, ChatGPT?nin sağlık danışmanlığı amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Bu olay, yapay zekaya bilinçsiz güvenmenin sağlık açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

21 Ağustos 2025