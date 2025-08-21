Chatgpt'den Aldığı Tavsiye Hastanelik Etti
Akıl sağlığı bozuldu!
ChatGPT?den aldığı sağlıklı beslenme önerisi 60 yaşındaki adamı hastanelik etti. Sofra tuzunun yerine kullandığı sodyum bromür, paranoya ve halüsinasyonlara yol açtı.
ABD?de 60 yaşındaki bir adam, sağlıklı beslenme amacıyla hayatından sofra tuzunu çıkarmak istediğini ve yerine ne koyabileceğini ChatGPT?ye sordu. Yapay zeka botu, adama yüksek dozda toksik etkileri bilinen sodyum bromürü önerdi.
ChatGPT?nin tavsiyesine uyan adam, sodyum bromürü internetten satın aldı ve yaklaşık üç ay boyunca yemeklerine ekledi.
AKIL SAĞLIĞI BOZULDU
Üç ayın sonunda, düzenli olarak sodyum bromür kullanan adam şiddetli susuzluk, halüsinasyonlar, paranoid düşünceler ve davranış bozuklukları ile hastaneye başvurdu. Yapılan testlerde, kanında normalin 170 katı kadar bromür tespit edildi. Doktorlar bu durumu bromizm (bromür zehirlenmesi) olarak tanımladı.
PSİKİYATRİK GÖZLEM ALTINA ALINDI Hemen tedavi altına alınan adama, sıvı ve elektrolit desteği verilerek psikiyatrik gözlem altına alındı. Üç hafta içinde sanrıları azalan adam taburcu edildi.
BU VAKA BİR UYARI NİTELİĞİNDE
Annals of Internal Medicine: Clinical Cases dergisinde yayımlanan bu vaka, sodyum bromürün geçmişte bazı tıbbi tedavilerde kullanılsa da günümüzde temizlik ürünlerinde kullanıldığını ve yüksek dozda alımının ciddi nörolojik etkiler meydana getirdiğini açıkça ortaya koydu.
OpenAI, ChatGPT?nin sağlık danışmanlığı amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Bu olay, yapay zekaya bilinçsiz güvenmenin sağlık açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.