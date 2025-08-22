Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu
Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi belli oldu. Üçüncü sezonunu mayıs ayında tamamlayan Kızılcık Şerbeti eylül ayında kaldığı yerden devam edecek.
"Kızılcık Şerbeti?nin 4. Sezon çekimleri 23 Ağustos Cumartesi günü başlıyor. Özgür Sevimli?nin yöneteceği dizide yine beklenmedik olaylar, entrikalar başrolde olacak.
KIZILCIK ŞERBETİ 4. SEZON NE ZAMAN? Birsen Altuntaş'ın haberine göre, zaman atlamasıyla başlayaacak olan "Kızılcık Şerbeti", yeni gelen bilgiye göre 4. sezonu yeni bir değişiklik olmazsa 12 Eylül Cuma akşamı açacak.
BİRSEN KARAKTERİ DAHİL OLACAK Zaman atlamasıyla başlayan diziye "Birsen" rolüyle Sibel Şişman katılacak Abdullah Ünal?ın evine bir kahya gelecek olan karakter sürprizleriyle dikkat çekecek.
SEZON FİNALİNDE NELER OLDU? Nursema?nın eve dönmesiyle rahatlayan Işıl ve Abdullah ?Yaza Merhaba Partisi? düzenledi. Ancak köşkten ayrılmayan Koray, Işıl?ı tehdit etti ve Pembe?nin ölümünü onun yaptırdığını söyleyince Mustafa her şeyi öğrendi. Beyaz gece partisinde silahını çıkaran Mustafa önce Koray?ı, sonra Işıl?ı vurdu. Silahı almaya çalışan Fatih?in de vurulması büyük panik yarattı. O sırada Kıvılcım?ın sancıları başladı. Bölümün finaline ise Mustafa'nın elindeki silahı Abdullah'a yöneltmesi damga vurdu.