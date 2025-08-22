Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU? Nursema?nın eve dönmesiyle rahatlayan Işıl ve Abdullah ?Yaza Merhaba Partisi? düzenledi. Ancak köşkten ayrılmayan Koray, Işıl?ı tehdit etti ve Pembe?nin ölümünü onun yaptırdığını söyleyince Mustafa her şeyi öğrendi. Beyaz gece partisinde silahını çıkaran Mustafa önce Koray?ı, sonra Işıl?ı vurdu. Silahı almaya çalışan Fatih?in de vurulması büyük panik yarattı. O sırada Kıvılcım?ın sancıları başladı. Bölümün finaline ise Mustafa'nın elindeki silahı Abdullah'a yöneltmesi damga vurdu.