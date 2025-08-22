Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu

DMM: Irak-Türkiye Boru Hattı Gelirinde Kayıp Yok!
DMM: Irak-Türkiye Boru Hattı Gelirinde Kayıp Yok!
Bakan Yumaklı'dan Belediyelere Çağrı: İçme Suyu Önceliğiniz Olsun
Bakan Yumaklı'dan Belediyelere Çağrı: İçme Suyu Önceliğiniz Olsun
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
ATO Başkanından okul malzemelerinde 'KDV tatili' önerisi
ATO Başkanından okul malzemelerinde 'KDV tatili' önerisi
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
İki ilde korkutan depremler
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun

Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi belli oldu. Üçüncü sezonunu mayıs ayında tamamlayan Kızılcık Şerbeti eylül ayında kaldığı yerden devam edecek.

  1. "Kızılcık Şerbeti?nin 4. Sezon çekimleri 23 Ağustos Cumartesi günü başlıyor. Özgür Sevimli?nin yöneteceği dizide yine beklenmedik olaylar, entrikalar başrolde olacak.

    "Kızılcık Şerbeti?nin 4. Sezon çekimleri 23 Ağustos Cumartesi günü başlıyor. Özgür Sevimli?nin yöneteceği dizide yine beklenmedik olaylar, entrikalar başrolde olacak.

  2. KIZILCIK ŞERBETİ 4. SEZON NE ZAMAN? Birsen Altuntaş'ın haberine göre, zaman atlamasıyla başlayaacak olan "Kızılcık Şerbeti", yeni gelen bilgiye göre 4. sezonu yeni bir değişiklik olmazsa 12 Eylül Cuma akşamı açacak.

    KIZILCIK ŞERBETİ 4. SEZON NE ZAMAN? Birsen Altuntaş'ın haberine göre, zaman atlamasıyla başlayaacak olan "Kızılcık Şerbeti", yeni gelen bilgiye göre 4. sezonu yeni bir değişiklik olmazsa 12 Eylül Cuma akşamı açacak.

  3. BİRSEN KARAKTERİ DAHİL OLACAK Zaman atlamasıyla başlayan diziye "Birsen" rolüyle Sibel Şişman katılacak Abdullah Ünal?ın evine bir kahya gelecek olan karakter sürprizleriyle dikkat çekecek.

    BİRSEN KARAKTERİ DAHİL OLACAK Zaman atlamasıyla başlayan diziye "Birsen" rolüyle Sibel Şişman katılacak Abdullah Ünal?ın evine bir kahya gelecek olan karakter sürprizleriyle dikkat çekecek.

  4. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU? Nursema?nın eve dönmesiyle rahatlayan Işıl ve Abdullah ?Yaza Merhaba Partisi? düzenledi. Ancak köşkten ayrılmayan Koray, Işıl?ı tehdit etti ve Pembe?nin ölümünü onun yaptırdığını söyleyince Mustafa her şeyi öğrendi. Beyaz gece partisinde silahını çıkaran Mustafa önce Koray?ı, sonra Işıl?ı vurdu. Silahı almaya çalışan Fatih?in de vurulması büyük panik yarattı. O sırada Kıvılcım?ın sancıları başladı. Bölümün finaline ise Mustafa'nın elindeki silahı Abdullah'a yöneltmesi damga vurdu.

    SEZON FİNALİNDE NELER OLDU? Nursema?nın eve dönmesiyle rahatlayan Işıl ve Abdullah ?Yaza Merhaba Partisi? düzenledi. Ancak köşkten ayrılmayan Koray, Işıl?ı tehdit etti ve Pembe?nin ölümünü onun yaptırdığını söyleyince Mustafa her şeyi öğrendi. Beyaz gece partisinde silahını çıkaran Mustafa önce Koray?ı, sonra Işıl?ı vurdu. Silahı almaya çalışan Fatih?in de vurulması büyük panik yarattı. O sırada Kıvılcım?ın sancıları başladı. Bölümün finaline ise Mustafa'nın elindeki silahı Abdullah'a yöneltmesi damga vurdu.

22 Ağustos 2025