Büyük Sır Duyuruldu: 21.30 Kuralını Uygulayın

21.30 Kuralını Uygulayın

Express haberine göre, çalışmaya katkıda bulunan uyku uzmanı Dr. Nerina Ramlakhan, modern yaşamın hızının insanları huzursuz hale getirdiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Gün boyunca aralıksız çalışmak ve hareket halinde olmak, mola vermemek ve daha uzun saatler çalışmak birçok kişi için normal hale geldi. Gece yatağa girdiklerinde, beyin gün içinde edinilen bilgileri pekiştirmek için daha fazla iş yapıyor ve bu da daha düzensiz ve dinlendirici olmayan bir uykuya neden oluyor."