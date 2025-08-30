Büyük Sır Duyuruldu: 21.30 Kuralını Uygulayın
Araştırmalar, toplumun büyük bir kısmının kronik uyku yoksunluğu yaşadığını ortaya koyuyor.
Günümüzde birçok kişi, yeterli uyku almasına rağmen sabahları dinlenmiş hissetmeden uyanıyor. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, toplumun ciddi bir "uyku krizi" ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi. Bulgular, yetişkinlerin büyük çoğunluğunun önerilen 7-9 saatlik uykuya ulaşamadığını ve bunun yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğini ortaya koyuyor. Uzmanlar ise 21.30 kuralını uygulayarak bu sorunun önüne geçilebileceğini söylüyor.
Araştırmanın Çarpıcı Sonuçları
📌 Katılımcıların %77'si önerilen uyku süresine ulaşamıyor.
📌 Neredeyse yarısı (%49) dinlenmiş hissetmeden uyanıyor.
📌 Her 10 kişiden 6'sı uyumadan hemen önce telefonunu kullanıyor.
📌 Araştırmacılar, özellikle sosyal medya ve dijital cihazların uyku kalitesini bozduğunu vurguluyor.
21.30 Kuralını Uygulayın
Express haberine göre, çalışmaya katkıda bulunan uyku uzmanı Dr. Nerina Ramlakhan, modern yaşamın hızının insanları huzursuz hale getirdiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:
"Gün boyunca aralıksız çalışmak ve hareket halinde olmak, mola vermemek ve daha uzun saatler çalışmak birçok kişi için normal hale geldi. Gece yatağa girdiklerinde, beyin gün içinde edinilen bilgileri pekiştirmek için daha fazla iş yapıyor ve bu da daha düzensiz ve dinlendirici olmayan bir uykuya neden oluyor."
"Pek çok insanın geç yatıp enerjik uyanamamasının önemli bir nedeni, gece boyunca sosyal medyada gezinmek ve haberlere bakmaktır. İnsanlar yatmadan önce elektronik cihazlarını kullandıklarında, sinir sistemleri aşırı uyarılır.
"Bu durum genellikle iş veya dünyanın durumu hakkında endişelenmelerine, kendilerini ve hayatlarını sosyal medyada gördükleriyle karşılaştırmalarına neden olur; bu da düşük öz saygı ve öz değer duyguları yaratır. Bunların hiçbiri iyi bir gece uykusu çekmeye yardımcı olmaz."