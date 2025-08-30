YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
Domates Suyunun 9 Şaşırtıcı Yararı!

Günde 1 bardak içerseniz...

  1. 1. Vitamin Deposudur<p> Taze sıkılmış domates suyu A ve C vitamini açısından zengindir. Düzenli tüketildiğinde göz hastalıklarından korur, bağışıklığı güçlendirir, diş ve kemik sağlığını destekler.

    Taze sıkılmış domates suyu A ve C vitamini açısından zengindir. Düzenli tüketildiğinde göz hastalıklarından korur, bağışıklığı güçlendirir, diş ve kemik sağlığını destekler.

  2. 2. Kandaki Kolesterolü Düşürür<p> Yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle birçok kişinin kanındaki kolesterol seviyesi normalin üzerindedir. Domatesin içerdiği faydalı bileşenler, kolesterolü dengeleyerek olması gereken seviyeye getirir.

    Yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle birçok kişinin kanındaki kolesterol seviyesi normalin üzerindedir. Domatesin içerdiği faydalı bileşenler, kolesterolü dengeleyerek olması gereken seviyeye getirir.

  3. 3. Vücuttan Toksinleri Atar<p> Yaş ilerledikçe vücut çeşitli toksinleri biriktirir. Hazır ve işlenmiş gıdaların yaygınlaşması da bu durumu artırır. Domates, karaciğer ve böbrekleri destekleyen klor ve kükürt bileşikleri içerir. Bu yüzden toksin atımı için en iyi besinlerden biridir.

    Yaş ilerledikçe vücut çeşitli toksinleri biriktirir. Hazır ve işlenmiş gıdaların yaygınlaşması da bu durumu artırır. Domates, karaciğer ve böbrekleri destekleyen klor ve kükürt bileşikleri içerir. Bu yüzden toksin atımı için en iyi besinlerden biridir.

  4. 4. Sindirim Sistemini Destekler<p> Günümüzde sindirim sorunları yaşayan kişi sayısı artmıştır. Domates suyu, sindirim sistemine oldukça faydalıdır. Düzenli içildiğinde sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler.

    Günümüzde sindirim sorunları yaşayan kişi sayısı artmıştır. Domates suyu, sindirim sistemine oldukça faydalıdır. Düzenli içildiğinde sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler.

  5. 5. Fazla Kilolardan Kurtarır<p> Domates suyu düzenli içildiğinde vücutta yeterli su depolanmasını sağlar, tokluk hissi verir. Metabolizmayı hızlandırır ve vücudu gerekli minerallerle besler.

    Domates suyu düzenli içildiğinde vücutta yeterli su depolanmasını sağlar, tokluk hissi verir. Metabolizmayı hızlandırır ve vücudu gerekli minerallerle besler.

  6. 6. Kalp-Damar Hastalıklarından Korur<p> Domates suyu B6 vitamini açısından zengindir. B6 vitamini, damar duvarlarına zarar veren homosistein isimli amino asidi yok ederek kalp-damar hastalıklarının önüne geçer.

    Domates suyu B6 vitamini açısından zengindir. B6 vitamini, damar duvarlarına zarar veren homosistein isimli amino asidi yok ederek kalp-damar hastalıklarının önüne geçer.

  7. 7. Cildi Güzelleştirir<p> Domates suyu sadece içmekle değil, cilde sürüldüğünde de etkilidir. Güneşte bronzlaşmaya yardımcı olur, akneleri azaltır, gözenekleri sıkılaştırır ve cildi yeniler.

    Domates suyu sadece içmekle değil, cilde sürüldüğünde de etkilidir. Güneşte bronzlaşmaya yardımcı olur, akneleri azaltır, gözenekleri sıkılaştırır ve cildi yeniler.

  8. 8. Serbest Radikalleri Yok Eder<p> Günde yalnızca bir bardak domates suyu içmek, vücutta serbest radikal oluşumunu engeller. Serbest radikaller, kansere yol açabilen zararlı moleküllerdir. Domates hem yeni oluşumunu engeller hem de mevcut serbest radikalleri yok eder.

    Günde yalnızca bir bardak domates suyu içmek, vücutta serbest radikal oluşumunu engeller. Serbest radikaller, kansere yol açabilen zararlı moleküllerdir. Domates hem yeni oluşumunu engeller hem de mevcut serbest radikalleri yok eder.

  9. 9. Kanser Riskini Azaltır<p> Domateste bol miktarda bulunan likopen maddesi, akciğer, meme, prostat, bağırsak ve pankreas kanserine yakalanma riskini düşürür.

    Domateste bol miktarda bulunan likopen maddesi, akciğer, meme, prostat, bağırsak ve pankreas kanserine yakalanma riskini düşürür.

  10. Unutmayın: Her gün en az bir bardak domates suyu için. En önemlisi, suyunu evde kendiniz sıkın ve taze tüketin.

    Unutmayın: Her gün en az bir bardak domates suyu için. En önemlisi, suyunu evde kendiniz sıkın ve taze tüketin.

30 Ağustos 2025