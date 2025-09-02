Geceleri Atıştırmak Neden Tehlikelidir?

Daha da şaşırtıcı olanı, sözde 'sağlıklı yiyecekler' atıştırsanız bile hastalık riskinizin daha düşük olmaması. "Sağlıklı atıştırmalıklar atıştırsanız bile bunun böyle olduğunu gördük," diye paylaşıyor. Bilim insanı, beslenme söz konusu olduğunda yemek zamanlamasının ne kadar önemli olduğunu daha da ayrıntılı olarak açıkladı. "Beslenmede krono beslenme adı verilen, tamamen yemek zamanlamasıyla ilgili yepyeni bir alan var. Artık vücudumuzdaki her hücrenin kendi küçük vücut saati olduğunu gerçekten anlamaya başlıyoruz. Ve bu saat, ne zaman yediğimize ve gün-gündüz döngüsüne göre şekilleniyor. Vücudumuzdaki milyonlarca ve trilyonlarca saatle senkronize olmadan besleniyorsak, yiyecekleri biraz farklı işlediğimizi, biraz farklı metabolize ettiğimizi ve bunun sağlığımız üzerinde farklı bir etkisi olabileceğini biliyoruz. Araştırmalarımız da bunu gösteriyor. Yani saat dokuzdan sonra yemek yemek sağlığınız için pek iyi değil," diye sonlandırıyor.