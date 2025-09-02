Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Rekabet Kurumu'ndan tersane sektörü firmalarına soruşturma
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
Geceleri Atıştırmak Neden Tehlikelidir?

  1. Geceleri atıştırma alışkanlığınız var mı? Ne zaman atıştırmayı seversiniz? Sabahın erken saatlerinde, akşam veya gece mi? Cevabınız gece ise, kendinizi büyük bir riske atıyorsunuz. Atıştırmalığınız "sağlıklı" kategoriye girse bile bu doğrudur.

  2. Bir atıştırmalık, ideal olarak açlık sancılarını bastırmak için tasarlanmış küçük bir öğün olsa da, ilginç bir şekilde günlük kalorinin üçte birine, hatta daha fazlasına katkıda bulunur. King's College London Beslenme Bilimleri Bölümü'nde profesör Sarah Berry, gece atıştırmaya karşı uyardı.

  3. GECELERİ ATIŞTIRMAK SAĞLIĞA NEDEN ZARARLI? Hassas beslenme, yemek sonrası metabolizma, yiyecek ve yağ yapısı üzerine çalışan Profesör Berry, çoğu insanın gece atıştırmaya nasıl yöneldiğini anlattı. "İnsanların %30'u gece dokuzdan sonra atıştırıyordu. Gece geç saatlerde atıştırmanın olumsuz sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğunu bulduk. Bu, çok sıkı kontrollü klinik deneylerden elde edilen diğer yayınlanmış araştırmalarla büyük ölçüde örtüşüyor," dedi.

  4. Geceleri atıştırırsanız ne olur? Profesör Berry, gece geç saatlerde atıştırmanın en kötü ihtimalle göbek çevresindeki yağlanmayla sonuçlandığını belirtiyor. Profesöre göre bu durum aynı zamanda daha yüksek iltihaplanma seviyelerine, kan lipit ve kolesterol seviyelerinin düşmesine de katkıda bulunuyor. Geceleri 'sağlıklı yiyecekler' atıştırmanın bile olumsuz etkileri var.

  5. Daha da şaşırtıcı olanı, sözde 'sağlıklı yiyecekler' atıştırsanız bile hastalık riskinizin daha düşük olmaması. "Sağlıklı atıştırmalıklar atıştırsanız bile bunun böyle olduğunu gördük," diye paylaşıyor. Bilim insanı, beslenme söz konusu olduğunda yemek zamanlamasının ne kadar önemli olduğunu daha da ayrıntılı olarak açıkladı. "Beslenmede krono beslenme adı verilen, tamamen yemek zamanlamasıyla ilgili yepyeni bir alan var. Artık vücudumuzdaki her hücrenin kendi küçük vücut saati olduğunu gerçekten anlamaya başlıyoruz. Ve bu saat, ne zaman yediğimize ve gün-gündüz döngüsüne göre şekilleniyor. Vücudumuzdaki milyonlarca ve trilyonlarca saatle senkronize olmadan besleniyorsak, yiyecekleri biraz farklı işlediğimizi, biraz farklı metabolize ettiğimizi ve bunun sağlığımız üzerinde farklı bir etkisi olabileceğini biliyoruz. Araştırmalarımız da bunu gösteriyor. Yani saat dokuzdan sonra yemek yemek sağlığınız için pek iyi değil," diye sonlandırıyor.

  6. Peki ne yapmalı? İdeal olarak saat 21:00'den sonra, yani akşam 8'den sonra atıştırmaktan kaçının. Bu sizi kardiyovasküler hastalık, yüksek kan kolesterolü ve yüksek tansiyon riskinden koruyacaktır.

2 Eylül 2025