Geceleri Atıştırmak Neden Tehlikelidir?
Sağlıklı besinler bile riskli
-
Geceleri atıştırma alışkanlığınız var mı? Ne zaman atıştırmayı seversiniz? Sabahın erken saatlerinde, akşam veya gece mi? Cevabınız gece ise, kendinizi büyük bir riske atıyorsunuz. Atıştırmalığınız "sağlıklı" kategoriye girse bile bu doğrudur.
-
Bir atıştırmalık, ideal olarak açlık sancılarını bastırmak için tasarlanmış küçük bir öğün olsa da, ilginç bir şekilde günlük kalorinin üçte birine, hatta daha fazlasına katkıda bulunur. King's College London Beslenme Bilimleri Bölümü'nde profesör Sarah Berry, gece atıştırmaya karşı uyardı.
-
GECELERİ ATIŞTIRMAK SAĞLIĞA NEDEN ZARARLI? Hassas beslenme, yemek sonrası metabolizma, yiyecek ve yağ yapısı üzerine çalışan Profesör Berry, çoğu insanın gece atıştırmaya nasıl yöneldiğini anlattı. "İnsanların %30'u gece dokuzdan sonra atıştırıyordu. Gece geç saatlerde atıştırmanın olumsuz sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğunu bulduk. Bu, çok sıkı kontrollü klinik deneylerden elde edilen diğer yayınlanmış araştırmalarla büyük ölçüde örtüşüyor," dedi.
-
Geceleri atıştırırsanız ne olur? Profesör Berry, gece geç saatlerde atıştırmanın en kötü ihtimalle göbek çevresindeki yağlanmayla sonuçlandığını belirtiyor. Profesöre göre bu durum aynı zamanda daha yüksek iltihaplanma seviyelerine, kan lipit ve kolesterol seviyelerinin düşmesine de katkıda bulunuyor. Geceleri 'sağlıklı yiyecekler' atıştırmanın bile olumsuz etkileri var.
-
Daha da şaşırtıcı olanı, sözde 'sağlıklı yiyecekler' atıştırsanız bile hastalık riskinizin daha düşük olmaması. "Sağlıklı atıştırmalıklar atıştırsanız bile bunun böyle olduğunu gördük," diye paylaşıyor. Bilim insanı, beslenme söz konusu olduğunda yemek zamanlamasının ne kadar önemli olduğunu daha da ayrıntılı olarak açıkladı. "Beslenmede krono beslenme adı verilen, tamamen yemek zamanlamasıyla ilgili yepyeni bir alan var. Artık vücudumuzdaki her hücrenin kendi küçük vücut saati olduğunu gerçekten anlamaya başlıyoruz. Ve bu saat, ne zaman yediğimize ve gün-gündüz döngüsüne göre şekilleniyor. Vücudumuzdaki milyonlarca ve trilyonlarca saatle senkronize olmadan besleniyorsak, yiyecekleri biraz farklı işlediğimizi, biraz farklı metabolize ettiğimizi ve bunun sağlığımız üzerinde farklı bir etkisi olabileceğini biliyoruz. Araştırmalarımız da bunu gösteriyor. Yani saat dokuzdan sonra yemek yemek sağlığınız için pek iyi değil," diye sonlandırıyor.
-
Peki ne yapmalı? İdeal olarak saat 21:00'den sonra, yani akşam 8'den sonra atıştırmaktan kaçının. Bu sizi kardiyovasküler hastalık, yüksek kan kolesterolü ve yüksek tansiyon riskinden koruyacaktır.