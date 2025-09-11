İos 19 Güncellemesi Alacak/Alamayacak Telefonlar

İOS 19 ÖZELLİKLERİ NELER? Apple, bir sonraki işletim sistemi güncellemesinin ayrıntılarını tamamlamaya devam ederken, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca iPhone kullanıcısı cihazlarının uyumlu olup olmayacağını merak ediyor. 2025 Eylül ayında, iPhone 17 serisinin çıkışıyla aynı dönemde yayımlanması planlanan iOS 19, iPhone tarihindeki en iddialı yeniliklerden biri olmayı vaat ediyor. Apple Vision Pro?dan ilham alan görsel bir yeniden tasarımdan, kullanıcıların refahına odaklanan yenilikçi işlevlere kadar, şimdiye kadar bilinenleri sizler için derledik.