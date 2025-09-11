GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!

KYK yurt ücretlerine yüzde 40 zam geldi, kiralar ise rekor seviyede! Öğrenciler aile evine dönüyor, alternatif çözümler aranıyor. Kiralar ve yurt ücretleri el yakıyor, ikinci el eşya piyasası hareketlendi.

11 Eylül 2025
Üniversiteler için kayıt işlemleri tamamlandı.

Öğrencilerin şimdi daha büyük bir imtihanı var: Barınma...

Bu sene artan gider kalemlerinin fazlalığı, özel yurt ve kiraların pahalılığı sebebiyle puanı yeten adayların büyük çoğunluğu yaşadıkları şehirdeki okulları seçti.

Konuştuğumuz bu öğrencilerin büyük çoğunluğu ekstra ödeme yapmamak için aile evini tercih edeceğini söylüyor. Başka bir şehirde üniversiteye gidecek öğrenciler ise şimdiden barınma maliyetlerini düşünmeye başladı.

KYK yurtları her yıl yüz binlerce öğrenciye kapılarını açsa da kapasitenin talebi karşılamada yetersiz kaldığı biliniyor.

Özellikle büyük şehirlerde üniversiteye başlayan öğrencilerin önemli bir bölümü, devlet yurtlarına yerleşemediği için alternatif çözümlere yöneliyor. 1+1 ve 2+1 dairelere talep patlaması yaşanıyor.

İstanbul'da öğrencilerin tercih ettiği ilçelerde 100 metrekarelik evin ortalama kirası 23-45 bin, Ankara'da 20-50 bin, İzmir'de ise 22-50 bin lira arasında değişiyor.

SEKTÖRE HAREKET GELDİ

Öğrencilerin kiralık ev telaşının yanında bir de eşya telaşı var. Bu arayışta gençler genellikle artan maliyetlerden ötürü ikinci el eşyaya yöneliyor. İkinci el eşya fiyatları da zamlandı ama halen öğrenci evlerini spotçular kuruyor. Konuştuğumuz esnaflar sıfır eşya fiyatlarının artmasıyla ikinci elde talebin zirveye çıktığını ifade ediyor. Durgun olan sektörün üniversitelerin açılmasıyla da hareketlendiğini belirtiyorlar.

Öte yandan ikinci el eşya alanlar müşterilerine ücretsiz nakliye hizmeti de veriyor.

Esnaflar öğrencilere uyarıda bulunarak "Bunun için ekstra ücret talep edenlere kesinlikle ödeme yapmayın" ikazında bulundu.

SÖZLEŞMEYİ ORTAK İMZALAYIN

Kiralık eve çıkacaksanız bu tavsiyeleri unutmayın...

Evi görmeden ödeme yapmayın, kimseye önden kapora yollamayın.

Okula olan mesafeyi ve yol ücretini de hesaba katın.

Kira kadar aidat bedelinin de önemli olduğunu unutmayın.

Eski bir ev ise risk tespiti yapıldı mı, yakın zamanda dönüşüm planlanıyor mu, öğrenin.

Birkaç arkadaş ile birlikte kiralama yapacaksanız sözleşmeyi ortak imzalayın.

YENİ ÜCRETLER AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı yeni tarifeye göre, KYK fiyatlarına geçen yıla oranla yüzde 40 zam yapıldı. İşte yeni ücretler:

  • 1. TİP: 517,50 TL > 750 TL oldu.
  • 2. TİP: 607,50 TL > 850 TL oldu.
  • 3. TİP: 607,50 TL > 850 TL oldu.
  • 4. TİP: 720 TL > 1.050 TL oldu.
  • 5. TİP: 765 TL > 1.150 TL oldu.
  • 6. TİP: 855 TL > 1.250 TL oldu.


