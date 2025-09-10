Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
e-YDS başvuruları başladı
e-YDS başvuruları başladı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı OVP ile iş gücüne katılım artacak, üretim kültürü erken yaşta aşılanacak ve ebeveynler için devrim niteliğinde esnek çalışma modelleri hayata geçecek. Atıl iş gücünün kalıcı olarak azaltılması için eğitim müfredatından sosyal yardımlara kadar birçok alanda kapsamlı değişiklikler yolda!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 22:20, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 22:30
Yazdır
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor

2026-2028 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, atıl iş gücünün kalıcı şekilde azaltılması için çeşitli çalışmalar yürütülecek.

Bu dönemde, toplumsal refahın artırılması ve potansiyel iş gücünün harekete geçirilmesi amacıyla, çalışma çağındaki her bireyin üreterek gelir elde edeceği beceriler ile aidiyet hissedeceği meslekleri edinmesi sağlanacak ve iş gücüne katılımları desteklenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP açıklama toplantısında, son dönemde atıl iş gücü konusunda dünya genelinde yükseliş trendi olduğunu belirterek, "Bunu ilk defa programda geniş bir başlık olarak ele almış durumdayız. Sadece işsizliğe değil, atıl iş gücüne de dikkatle bakıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca, çalışmanın fazileti ve üretkenliğin toplumsal aidiyet ve refaha olumlu katkısına yönelik anlayış güçlendirilerek, potansiyel iş gücünün ekonomik yaşama aktif katılımı sağlanacak.

Atıl İş Gücünün Azaltılmasına Yönelik Çalışmalar

  • Erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü aşılayan ve iş gücüne katılımı teşvik eden programlar uygulamaya alınacak.
  • Eğitim müfredatına, çalışmanın fazileti ve üretmenin toplumsal değeri yansıtılacak.
  • Potansiyel iş gücündeki bireyler, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif iş gücü programlarına dahil edilecek.
  • Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif iş gücü programları arasında bağlantı güçlendirilecek.
  • Aile bazlı izleme sistemiyle istihdam fırsatlarının daha fazla kişiye ulaştırılması sağlanacak.
  • Mevcut vasıflarına uygun iş bulamayanlar için yeniden beceri kazandırma programları yaygınlaştırılacak.
  • Geçici süreli aktif iş gücü programına katılanların özel sektörde ihtiyaç duyulan işlere yönlendirilmesi için takip ve eşleştirme mekanizmaları kurulacak.

Ebeveynler İçin Yeni Düzenlemeler

  • Ebeveyn izni, bakım sorumluluklarının daha dengeli paylaşılmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.
  • Kurumsal bakım ve kreş hizmetleri yaygınlaştırılacak.
  • Çocuk bakım yükümlülüğü bulunan çalışanlar için firmaların kısmi ya da tamamen uzaktan istihdam olanakları sunmaları sağlanacak.

Esnek Süreli İstihdam ve Pilot Programlar

  • Atıl iş gücünün yoğun olduğu bölgelerde meslek kazandırmaya yönelik programlar geliştirilecek.
  • Çalışan verimliliğinin artırılması amacıyla esnek süreli istihdam modelleri için pilot programlar başlatılacak.
  • Kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve çocukların güvenli ortamlarda bulunmalarını sağlamak için okul sonrası kültür, sanat ve spor programları uygulanacak.

İdari Düzenlemeler

Atıl iş gücünün kalıcı şekilde azaltılması için erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü aşılayarak çalışma hayatına hazırlayan ve iş gücüne katılımı teşvik eden programlara ilişkin idari düzenlemenin 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber