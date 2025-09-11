Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonunda Türkiye genelinde yağışsız ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların etkili olacağını bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonunda yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve sıcak günlerin yaşanacağını belirtti.
Yağışların yalnızca Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinde görüleceği ifade edildi.
Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar uyarısı
Çelik, Marmara Bölgesi genelinde, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ve kuzey çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.
İstanbul, Ankara ve İzmir için sıcaklık tahmini
Çelik, İstanbul ve Ankara'da genellikle az bulutlu ve açık hava görüleceğini, Çatalca çevrelerinde ise kısa süreli yağış geçişi olabileceğini söyledi.
Hafta sonu sıcaklıkların Ankara ve İstanbul'da 27-28 derece, İzmir'de ise 32-33 derece civarında seyretmesi bekleniyor.