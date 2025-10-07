Togg 4More serisi siparişe açıldı: Fiyatlar belli oldu

Togg, daha fazla performans sunan çift motorlu dört tekerlekten çekişli 4More serisini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Her iki model de toplamda 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu güç ünitesine sahip. T10F 4More, 0-100 km/s hızlanmasını 4,1 saniyede tamamlarken; T10X 4More bu süreyi 4,8 saniyede alıyor. Menzil tarafında T10F 4More için 523 kilometre, T10X 4More için ise 468 kilometre değerleri verildi. Panoramik cam tavan ve Meridian ses sisteminin her iki versiyonda da standart donanımda olduğu belirtildi.

T10X 4More Obsidiyen, obsidiyen taşının siyah tonlarından ilham alan dış ve iç tasarım detaylarıyla öne çıkıyor. Obsidiyen serisinde jantlardan ön panjura, tavan raylarından ayna ve difüzör detaylarına kadar siyah, piano black ve karbon görünümlü öğeler kullanıldı. İç mekanda DINAMICA kumaş-deri karışımı koltuklar ile karbon fiber görünümlü dekoratif parçalar yer alıyor. T10F 4More ise Oltu, Urla, Mardin, Gemlik ve Kula olmak üzere beş renk seçeneğiyle sunuluyor.

Togg, 2025 yılı için T10F 4More ve T10X 4More Obsidiyen üretimini sınırlı sayıda planladığını açıkladı.