Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın çalışmalarını anlatırken, "Gereği Yapıldı" isimli bir mobil aplikasyon geliştirdikleri söyledi.

Yerlikaya, "Ben göreve geldiğimden beri bazı paylaşımlarımızda gereği yapıldı diyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal medya aracılığı ile bir talebi var ya da gördüğü bir kural hatası var asayiş ya da trafik ile ilgili." dedi

GEREĞİ YAPILDI UYGULAMASINDA TRAFİK AYRI BÖLÜM OLACAK

Uygulama ile amaçlarının suçun cezasız kalmadığını göstermek olduğunu belirten İçişleri Bakanı, "Burada amaç şu, devlet kolluk ile beraber önlemek, yakalamak ve adalete teslim etmekle ilgili İçişleri Bakanlığı çalışıyor, kolluk görevini yapıyor, milletimiz de bunu bilsin diyoruz. Bunu yapınca, böyle bir hataya daha az rastlanır bir ortam, daha huzurlu bir ortam oluşturmak istiyoruz. Aplikasyonumuz iki bölümde, asayiş ve trafik ile ilgili gördüğünü bize çekecek ve gönderecek." dedi.

Bakanlığın bu açıklaması, vatandaşların trafit veya çevrelerinde gördüğü suç oluşturan eylemlerin ihbarı için önemli. Bu tür suçları sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar şimdiden doğrudan bu uygulama ile İçişleri Bakanlığı'na ulaşacak.

Yakın dönemde, trafikte drift atanlar, tehlikeli şerit ihlale yapanlar, şoför kavgaları, usulsüz çakarlı araç kullanımı gibi ciddi suçlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı, bu görüntüleri inceleyerek yasal işlem yapıyor ve yine sosyal medyadan "Gereği yapıldı" diye paylaşıyordu.

GEREĞİ YAPILDI UYGULAMASI İHBAR HATTI GİBİ

"Gereği yapıldı" uygulamasının mobil cihazlara indirilmesi yeterli olacak. Bu şekilde gerçek kişiler ihbar da bulunacak ve kimlikleri de gizli tutulacak. Bu durum, yasalara aykırı davrananlar için de caydırıcı olacak. Aynı zamanda gereksiz ihbarın da önüne geçilecek. Çekilen görüntü veya resim bu uygulama ile anında bakanlığa ulaşacak.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamaları sırasında, çakarlı araç kullanımında önemli azalma olduğunu örnek gösterdi. Yerlikaya, şöyle konuştu:

"2024 yılı boyunca denetimi güçlendirdik ama caydırıcı 36 maddeyi de güçlendirirsek, mesela yasadışı çakarda olduğu gibi, orada yüzde 87 düşürdük. Daha önce bir cezası vardı ama o önleyemiyordu. 9 ay içerisinde yeni düzenleme çıktı, birincisinde ve ikincisinde de iki rakam ortaya çıkartıldı ama asıl yenilik 1 ay ve 2 ay boyunca hem sürücü belgesini aldık hem de aracı bağladık. Ne oldu biliyor musunuz? Yüzde 87 düştü."