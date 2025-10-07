Türkiye'den AİHM'e 'Demirtaş' başvurusu: Yeniden ele alınsın
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Ak Parti'den Kartal Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Togg 4More serisi siparişe açıldı: Fiyatlar belli oldu
Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller
Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!

İçişleri Bakanlığı, "gereği yapıldı" mobil uygulaması geliştiriyor. Uygulama içinde, asayiş ve trafik için iki ayrı bölüm olacak. Uygulamayla vatandaşlar doğrudan resim ve görüntü ile suç bildiriminde bulunacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 19:22, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 19:24
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın çalışmalarını anlatırken, "Gereği Yapıldı" isimli bir mobil aplikasyon geliştirdikleri söyledi.

Yerlikaya, "Ben göreve geldiğimden beri bazı paylaşımlarımızda gereği yapıldı diyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal medya aracılığı ile bir talebi var ya da gördüğü bir kural hatası var asayiş ya da trafik ile ilgili." dedi

GEREĞİ YAPILDI UYGULAMASINDA TRAFİK AYRI BÖLÜM OLACAK

Uygulama ile amaçlarının suçun cezasız kalmadığını göstermek olduğunu belirten İçişleri Bakanı, "Burada amaç şu, devlet kolluk ile beraber önlemek, yakalamak ve adalete teslim etmekle ilgili İçişleri Bakanlığı çalışıyor, kolluk görevini yapıyor, milletimiz de bunu bilsin diyoruz. Bunu yapınca, böyle bir hataya daha az rastlanır bir ortam, daha huzurlu bir ortam oluşturmak istiyoruz. Aplikasyonumuz iki bölümde, asayiş ve trafik ile ilgili gördüğünü bize çekecek ve gönderecek." dedi.

Bakanlığın bu açıklaması, vatandaşların trafit veya çevrelerinde gördüğü suç oluşturan eylemlerin ihbarı için önemli. Bu tür suçları sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar şimdiden doğrudan bu uygulama ile İçişleri Bakanlığı'na ulaşacak.

Yakın dönemde, trafikte drift atanlar, tehlikeli şerit ihlale yapanlar, şoför kavgaları, usulsüz çakarlı araç kullanımı gibi ciddi suçlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı, bu görüntüleri inceleyerek yasal işlem yapıyor ve yine sosyal medyadan "Gereği yapıldı" diye paylaşıyordu.

GEREĞİ YAPILDI UYGULAMASI İHBAR HATTI GİBİ

"Gereği yapıldı" uygulamasının mobil cihazlara indirilmesi yeterli olacak. Bu şekilde gerçek kişiler ihbar da bulunacak ve kimlikleri de gizli tutulacak. Bu durum, yasalara aykırı davrananlar için de caydırıcı olacak. Aynı zamanda gereksiz ihbarın da önüne geçilecek. Çekilen görüntü veya resim bu uygulama ile anında bakanlığa ulaşacak.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamaları sırasında, çakarlı araç kullanımında önemli azalma olduğunu örnek gösterdi. Yerlikaya, şöyle konuştu:

"2024 yılı boyunca denetimi güçlendirdik ama caydırıcı 36 maddeyi de güçlendirirsek, mesela yasadışı çakarda olduğu gibi, orada yüzde 87 düşürdük. Daha önce bir cezası vardı ama o önleyemiyordu. 9 ay içerisinde yeni düzenleme çıktı, birincisinde ve ikincisinde de iki rakam ortaya çıkartıldı ama asıl yenilik 1 ay ve 2 ay boyunca hem sürücü belgesini aldık hem de aracı bağladık. Ne oldu biliyor musunuz? Yüzde 87 düştü."

