Altının kilogram fiyatı 6 milyon 250 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 205 bin lira, en yüksek 6 milyon 260 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 artışla 6 milyon 250 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 107 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altının toplam işlem hacmi 6 milyar 860 milyon 535 bin 455,15 lira, işlem miktarı ise 1.112,27 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 348 milyon 619 bin 25,41 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, TRN Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: