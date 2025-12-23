Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Giriş : 23 Aralık 2025 15:34, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 16:30
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında film yapımcısı ve işletmeci Umut Evirgen ile Etiler'de bulunan bir eğlence mekanının işletme müdürü Ali Yaşar Koz emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede ifade işlemleri tamamlanan Evirgen ve Koz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

