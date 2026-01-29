TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
SPK bir şirketin halka arzına onay verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Best Brands Grup Enerji Yatırım AŞ'nin pay başına 14,70 liradan ilk halka arzına onay verdi.

Haber Giriş : 29 Ocak 2026 23:58, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 00:00
SPK bir şirketin halka arzına onay verdi

SPK haftalık bültenine göre Kurul, ayrıca halka açık ortaklıkların pay ihraçlarına ilişkin başvuruları da karara bağladı. Buna göre, Çan2 Termik AŞ'nin 3 milyar lira, Uşak Seramik Sanayi AŞ ve Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 225 milyon lira,Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaretin 110 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise 4 milyar 200 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Eko Faktoring AŞ'nin 125 milyon lira, Doğru Varlık Yönetim AŞ'nin 400 milyon lira, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama AŞ'nin 1 milyar lira, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar lira, Opet Petrolcülük AŞ'nin 10 milyar lira, Ziraat Bankası AŞ'nin 150 milyar lira, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin 85 milyar lira tutarında, Halkbank'ın 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay veren SPK, Best Brands Grup Enerji Yatırım AŞ'nin pay başına 14,70 liradan ilk halka arzına onay verdi.

SPK, Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ'nin Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu, Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu, Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu ve Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon'un kuruluşuna izin verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verirken, ED Capital Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

Öte yandan Aytemiz Yatırım Bankası AŞ'nin de yurt içinde emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı ve sınırlı saklama hizmeti faaliyet izni verilmesine ilişkin başvurusu olumlu karşılandı.

- Yaptırımlar ve idari para cezaları

Marbaş Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisansı bulunmayan personelin müşteri portföylerinin yönetiminde görev alması ve müşteri temsilciliği görevini icra etmesi gibi nedenlerden dolayı 49 milyon 37 bin 366 liralık idari para cezasının uygulanmasına hükmeden Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 13 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

Sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla 6 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için gerekli hukuki işlemler başlatılmasına karar veren SPK, adına kayıtlı 1 adet telefon hattını kullandıran kişiler hakkında suç ihbarında bulunulmasını kararlaştırdı.

