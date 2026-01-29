TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
Gönüllü öğretmenlerden tatilde LGS'ye hazırlanan öğrencilere destek

Diyarbakır'da öğretmenler, okul kütüphanesinde LGS'ye hazırlanan öğrencilere destek olmak için yarıyıl tatilinde de okula geliyor.

Haber Giriş : 29 Ocak 2026 19:50, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 19:52
Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Mehmet Cansız Ortaokulu öğrencileri, yarıyıl tatilinde okul kütüphanesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanıyor. Öğrencileri yalnız bırakmayan öğretmenler de, tatil olmasına rağmen okulda bulunarak, öğrencilerin takıldıkları konularda birebir yardımcı oluyor. Ayrıca öğretmenler tarafından düzenli olarak deneme sınavları yapılırken, imkanları kısıtlı olan öğrenciler için deneme kitapları, konu anlatım kitapları ve birçok LGS hazırlık kaynağı ücretsiz olarak temin ediliyor.

Fen Bilgileri Öğretmeni Ümit Kaya, 8'inci sınıf öğrencilerine LGS'ye hazırlık konusunda yardımcı olduklarını söyledi. Kaya, "Uzun süredir bizim öğrencilerle çalışmalarımız devam ediyor. Hem tatil zamanları hem ders dışındaki etkinliklerle bu zorlu süreçte öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Gerek deneme sınavları olsun, gerek soru çözümleri olsun öğrencilerimize bu konuda yardımcı oluyoruz. Biz sınavda başarılı olmak için dershanenin gerektiği yönünde algıyı kırmaya çalışıyoruz. Dershanesiz de olur bu iş. Çünkü dershanede anlatılanlarla Milli Eğitim Bakanlığının okullarında, devlet okullarında anlatılan şeyler aynıdır. Dolayısıyla öğrencinin binlerce lira para harcamasına gerek yoktur. Bizim okullarda da bu iş görülebilir diye düşünüyoruz. Bizim kapımız herkese açıktır. Sadece bu okulun öğrencileri değil, diğer okullardan da öğrenci alıyoruz. Bütün öğrencileri bu sürece katmak çok zor. Aşağı yukarı 300 öğrenci var sekizinci sınıflarda. Ama ilgi az olduğu için maalesef öğrenci sayımız da az. Biz isteriz 40-50-100 olsun. Kapımız herkese açık bu konuda" dedi.

Başka okulda öğrenim gören ve tatilde Mehmet Cansız Ortaokulu kütüphanesine gelerek ders çalışan Meleksima Güç, farklı bir okuldan bu okula LGS çalışmaları için geldiğini söyledi. Güç, "Farklı bir okuldan gelmeme rağmen tüm öğretmenler kendi öğrencileriymişim gibi bana yardımcı oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Dershaneye gitmeme gerek yok. Burada da aynı eğitimi alıyorum" diye konuştu.

Mehmet Cansız Ortaokulunda okuyan Can Ahmet Başaran da dershanedeki ilginin aynısını gördüklerini aktardı. Başaran, "Öğretmenlerimiz tüm sorularımızda ve kitaplarımızda bize yardımcı oluyor. Hiç ayrımcılık yapmıyorlar, her öğrenciye aynı davranıyorlar. Sınava hazırlanıyorum. Düzenli olarak deneme sınavlarına giriyoruz" şeklinde konuştu.

