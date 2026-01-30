TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
30 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

30 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları.

30 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'na katılacak, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, KYK Tematik Kış Kampları-Antalya Eğitimciler Kampı Çerçevesinde Öğrencilerle Buluşma programına iştirak edecek.

(Antalya/10.00/12.00/13.45/14.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a ziyaret gerçekleştirecek, KİPTAŞ Kartal Kaper Sitesi Teslim Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00/İstanbul/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına, Belediyeye, Atatürk Caddesi esnafına ziyarette bulunacak, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Sivas/10.00/10.30/11.30/12.00/15.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ailem Dizisi 2. Sezon Tanıtım Programı ile Bizim Evin Hikayesi Tiyatro Oyunu Gala Gösterim Programı'na katılacak.

(İstanbul/16.00/19.00)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ziyaret edecek, TOKİ kura çekimine katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, İl Danışma Meclisi Toplantısına iştirak edecek, Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Ordu/10.30/11.00/14.00/14.30/16.00)

4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi 778 Konut Kura Çekim Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.30)

5- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KYK Tematik Kış Kampları-Antalya Eğitimciler Kampı'na ve Ailem Dizisi 2. Sezon Tanıtım Programı'na iştirak edecek.

(Antalya/09.30/ İstanbul/16.00)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya gelecek.

(Ankara/15.00)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Erzincan Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Erzincan/14.00/15.30)

8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından organize edilen "Genç Tech Konya" programına iştirak edecek.

(Konya/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığında Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Hatay/09.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Refinansman Kefalet Programı imza törenine iştirak edecek.

(İstanbul/16.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balıkçılık somon üretim tesisini, Valiliği ve MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirecek, sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak.

(Artvin/10.45/11.30/13.30/14.15/15.45/16.30)

4- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'na ve İhracatçılara Ödül Töreni'ne katılacak.

(Antalya/10.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Bin Kilometre Bölünmüş Yol Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemi dış ticaret istatistiklerini, hizmet üretici fiyat endeksini, Ekim-Aralık 2025 dönemi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin aylık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelecek.

(İstanbul)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimleri, İsviçre'de yapılacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak.

(Nyon/14.00/15.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 20. haftası, Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor ve Kasımpaşa-Samsunspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Antalya/İstanbul/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, İstanbulspor-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş GAİN karşılaşmasıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

5- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, OGM Ormanspor-Çimsa ÇBK Mersin karşılaşmasıyla başlayacak.

(Ankara/14.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftası, Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor müsabakasıyla başlayacak.

(Ankara/17.00)

