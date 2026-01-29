MEB'den milli sporculara beden eğitimi öğretmeni olma fırsatı
MEB'den milli sporculara beden eğitimi öğretmeni olma fırsatı
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
CİMER ihbarlarıyla suç örgütlerine darbe: Çeteler tek tek çökertildi
CİMER ihbarlarıyla suç örgütlerine darbe: Çeteler tek tek çökertildi
Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Türkiye Avrupa yükseköğretiminde zirveye oynuyor: 23 üniversite ilk 500'de
Türkiye Avrupa yükseköğretiminde zirveye oynuyor: 23 üniversite ilk 500'de
RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı
RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı
MSB: Bölgede Huzur ve İstikrar İçin Çabalar Sürüyor
MSB: Bölgede Huzur ve İstikrar İçin Çabalar Sürüyor
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Mersin merkezli 450 milyonluk 'sazan sarmalı' operasyonu: 28 gözaltı
Mersin merkezli 450 milyonluk 'sazan sarmalı' operasyonu: 28 gözaltı
19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama
19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama
MTV ilk taksitlerinde geri sayım başladı
MTV ilk taksitlerinde geri sayım başladı
'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'
'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'
FED faiz kararı sonrasında gram altın 8 bin liraya yaklaştı
FED faiz kararı sonrasında gram altın 8 bin liraya yaklaştı
Öğretmen krizine karşı 'Türk modeli' önerisi!
Öğretmen krizine karşı 'Türk modeli' önerisi!
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB'den milli sporculara beden eğitimi öğretmeni olma fırsatı

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınmak üzere milli sporcular için beden eğitimi öğretmenliği alanında 16 kontenjan ayrıldığını açıkladı. Başvurular 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ocak 2026 22:55, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 22:55
Yazdır
MEB'den milli sporculara beden eğitimi öğretmeni olma fırsatı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milli sporcuların beden eğitimi öğretmenliği alanında istihdamına yönelik yeni bir düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınmak üzere milli sporcular için beden eğitimi alanında 16 kontenjan ayrıldığı bildirildi.

Başvurular şubat ayında

Açıklamaya göre başvurular, 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, hazırlık eğitimi başvurularını personel.meb.gov.tr adresinde yer alan bağlantı üzerinden Elektronik Başvuru Formu'nu doldurarak gerçekleştirecek.

Yerleştirme işlemlerinin, milli sporcu öncelik durumu dikkate alınarak 25 Şubat 2026 tarihinde yapılacağı, asıl ve yedek adayların ise aynı internet adresinden ilan edileceği belirtildi.

Başvuru şartları açıklandı

Bakanlık, başvuru yapacak milli sporcuların aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerektiğini duyurdu:

  • Olimpiyat veya paralimpik oyunlarda ferdi ya da takım müsabakalarında ilk 3 dereceye girmek

  • Olimpik branşlarda Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyükler veya alt yaş kategorilerinde ilk 3 derece elde etmek

  • Takım sporlarında, eleme ve grup müsabakaları dahil olmak üzere en az 10 kez Türkiye'yi temsil ederek milli sporcu belgesi almak

  • Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz ve kış gençlik olimpiyat oyunlarında ilk 3 dereceye girmek

  • Universiade Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nda olimpik branşlarda ilk 3 derece elde etmek

  • Deaflimpik Oyunları'nda ferdi veya takım müsabakalarında ilk 3 dereceye girmek

  • Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tanıdığı spor dallarında Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmek

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber