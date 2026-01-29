TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor

İzmir'de düzenlenen proje lansmanında Türkiye'nin diri fay haritasının güncelleneceği açıklandı. AFAD yetkilileri, fay sayısının 600'lere çıkacağını ve Türkiye Deprem Risk Haritası sürecine geçileceğini belirterek, afetlere karşı bilimsel ve önleyici yaklaşımın güçlendirileceğini vurguladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2026 18:06, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 19:43
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Avrupa Birliği finansmanı ve Dünya Bankası- GFDRR yönetimi altındaki TAFF Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirilen projenin açılış lansmanı İzmir'de bir otelde düzenlendi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, Dünya Bankası Ülke Yönetim Ofisi Yetkilisi Korhan Yazgan, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ile kamu kurumları ve STK'ların temsilcileri katıldı.

Vali Elban: "Bina bazlı dönüşüme hız vermeliyiz"

Programın açılışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, kentteki dönüşüm sürecinin ivedilikle başlatılması gerektiğini söyledi. Afet farkındalığının eyleme dönüşmesi gerektiğini ifade eden Elban, "Kentimizi biz dönüştüreceğiz. Bir an evvel eylem içinde olmak zorundayız. Hem düşüncemizde hem de kentte dönüşümü başlatmak zorundayız. Bina bazlı dönüşüme çok hız vermek zorundayız. Bunun için gönüllü olan vatandaşlarımızı ruhsat nedeniyle bekletmemek zorundayız. Çünkü bir bina kurtardığımızda kaç can kurtaracağımızın hesabını yapamayız. Kamu binalarımızı da çok hızlı kontrol etmek zorundayız. İşin kolayına kaçamayız" dedi. Kaynakların verimli kullanılmasına dikkat çeken Elban, tüm afetlere karşı hızlı hareket etme mecburiyeti olduğunu sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Orhan Tatar: "Tünel kalıp ve perde duvar zorunlu oluyor"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, İzmir'in yapı stokunun acilen iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye genelindeki diri fay haritasının güncelleneceğini açıkladı. Tatar, "Mart ayındaki lansmanla diri fay haritası güncellenecek ve fay sayısı 600'lere çıkacak. Türkiye Deprem Risk Haritası sürecine geçiş yapacağız" diye konuştu. Güvenli yapılaşma için yeni bir mevzuat hazırlığında olduklarını duyuran Tatar, "Çok yakın zamanda bir tebliğ yayımlayacağız; tünel kalıp ve perde duvar kullanımını binalarda zorunlu hale getiriyoruz. Bu sayede binalar yüzde 99 hassasiyetle yıkılmayacak" ifadelerini kullandı. Tatar ayrıca, belediyeler ve üniversitelere AFAD akreditasyon süreçlerine katılma çağrısında bulundu.

Ekinci: "2026 yılı için 168 eylem planladık"

İzmir AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ise kentsel dirençliliğin fiziksel, toplumsal ve ekonomik bir bütün olduğunu vurguladı. Ekinci, "İzmir İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında 2025 yılında belirlenen 88 eylemi yüzde 100 başarıyla tamamladık. 2026 yılı için ise 1 amaç, 21 hedef ve 168 eylemden oluşan yeni planımızı yürürlüğe koyduk. 30 ilçemizin tamamında afet yönetim merkezleri kurulması, geçici barınma ve lojistik alanların planlanması gibi somut adımlar atmaktayız" dedi.
Programda AFAD Proje Yönetim Ofisi temsilcisi Sayın Derya Yalçın da bir sunum gerçekleştirirken, toplu fotoğrafın ardından programda panele geçildi.

