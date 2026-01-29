TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama

Kocaeli'de TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde büyük bir patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olayda ölü veya yaralı olmadığı belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2026 22:37, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 00:52
Tüpraş'tan yapılan açıklamada, İzmit rafinerisinde tank sahasında meydana gelen alevlenmenin ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındığını, olaydan etkilenen bulunmadığını açıkladı.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, "İzmit rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir" denildi.

