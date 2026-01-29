'Gezmeye' diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı

Olay, 21 Ocak'ta Eyüpsultan'da meydana geldi. Akşam saatlerinde Gülay G., bir süredir haber alamadığı annesi Fatma Demircan hakkında Eyüpsultan Akşemsettin polis merkezine giderek "Markete gittim, eve döndüğümde annem yoktu" diyerek kayıp müracaatında bulundu. İddiaya göre, 93 yaşındaki Fatma Demircan, torunlarından biri olan Volkan G.,(47) ile bir süredir birlikte yaşıyordu. Olay üzerine polis ekipleri jandarmayla iletişime geçerek bir süredir haber alınamayan Fatma Demircan'ın izine ulaşmak için ortaklaşa çalışma başlattı. Gülay G., haber alamadığı annesi Fatma Demircan'ı oğlu Volkan G., ile birlikte kendi imkanlarıyla aramaya başladılar ardından Arnavutköy Balaban köyüne gittiler. Köydeki vatandaşlarla da iletişime geçip kaybolan Fatma Demircan'ı aradıklarını söylediler. Anne ve oğlunun bu sürede köy muhtarıyla konuştukları da öğrenildi. Gülay G. ve oğlu Volkan G.,nin Arnavutköy'e gidip kayıp Fatma Demircan'ı aramaları üzerine ekipler çalışmalarına bu alanı da ekledi.

Torun Volkan G., evde bilekleri kesili ve baygın halde bulundu

Fatma Demircan'ın ikamet ettiği Eyüpsultan'daki evine inceleme için giden ekipler, Demircan'la birlikte yaşayan torun Volkan G.,'yi evde baygın ve bilekleri kesili halde buldu. Baygın halde bulunan Volkan G.'nin ardında bir de intihar notu bıraktığı öğrenildi. Tedavi için Volkan G., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tedavisi tamamlanan Volkan G., ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi.

Arabada tartıştığı anneannesini öldürüp cesedini Arnavutköy'de boş alana bırakmış

Burada ekiplere verdiği çelişkili ifadenin ardından kardeşi Birkan G., annesi Gülay G. ve Babası Veli G.'de gözaltına alındı ve işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerden Volkan G.'nin burada polise verdiği ifadesinde "Anneannesini hava alması için gezemeye çıkardığını, ardından araçla ilerlediği sırada arka koltukta oturan anneannesinin bastonla kendisine vurduğunu, kendisinin de bastonu alıp onun kafasına vurduğunu, hareketsiz kaldığını, ölmüş olacağını düşünerek korktuğunu ve cesedi Arnavutköy ilçesi Balaban köyüne götürdüğünü, boş bir alana bıraktığını sonrasında ise oradan ayrıldığını ve cesede ne olduğunu hatırlamadığını söyledi. Volkan G.'nin ifadesinin devamında ertesi gün boş alana bıraktığı cesedi mezara gömmek için bir markete gidip kazma kürek ve mezar çiçeği aldığını söylediği de öğrenildi.

Kadavra köpekleri tepki verdi Fatma Demircan'a ait eşyalar göl kenarında bulundu

Savcı eşliğinde yapılan keşif çalışmaları kapsamında Volkan G., polis ekipleriyle birlikte Arnavutköy ilçesi Balaban köyünde bulunan Terkos Gölü çevresine gidildi ve yer gösterimiyle Volkan G., cinayeti nasıl işlediğini o gün neler yaşandığını anlattı. Volkan G.'nin anlattıklarından hareketle ekipleri iş makinesi ve kadavra köpekleri ile birlikte göl çevresine yoğunlaştı. Köpekler eşliğinde yapılan çalışmalarda köpeklerin tepki verdiği yerde torunu tarafından öldürüldüğü iddia edilen Fatma Demircan'a ait kıyafetler ve saç örnekleri bulundu. Bulunan örnekler olay yeri inceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak eşleştirme amaçlı incelenmek üzere Adli Tıpa gönderildi

5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fatma Demircan'ın öldürülmesine ilişkin torunları Volkan ve Birkan G., kızı Gülay G. ve Damadı Veli G.' ve Volkan G'nin eski eşi Meltem Y. Gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.