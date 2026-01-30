Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Yurt genelinde yağışlı sistem etkili olacak.

Yağışların, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kuvvetli, Güney Ege, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye çevrelerinde çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Genellikle sağanak şeklinde görülecek yağışların iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Rüzgarın hafta sonu Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güney Ege ile İç Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, diğer bölgelerde ise yer yer 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Üç büyük ilde hava durumu

Başkentte sıcaklıklar hafta sonu mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Yarın yağmurlu bir hava beklenirken en yüksek sıcaklığın 9 derece olması öngörülüyor. Pazar günü ise sıcaklığın 11 dereceye kadar çıkması ancak yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul'da hafta sonu yağışlı bir gökyüzü hakim olacak. Yarın sıcaklığın 9, pazar günü ise 8 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

İzmir'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, görülecek yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli, Muğla, Aydın çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, beklenen fırtına ve yağışlar nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri konusunda uyardı.