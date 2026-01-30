Yeni MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği yayımlandı

30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yeni MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümlerine aşağıda yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin belirlenmesi, görevlendirilmesi ve görev sürelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarına ikinci görev kapsamında görevlendirilecek müdür ve müdür yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi, 10/10/2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununun 21 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Milli Eğitim Akademisini,

b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

c) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

ç) Ders yılı: Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen süreyi,

d) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı her kademe ve türdeki resmi örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç ve gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan Bakanlığa bağlı resmi kurumları,

e) Görevlendirme: Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı görevlerini yürütmek üzere, 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 7528 sayılı Kanunun 21 inci maddelerine göre verilen ikinci görevi,

f) İlçe grubu: İllerde coğrafi özellikler ve ulaşım imkanları dikkate alınarak iki veya daha fazla ilçenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan grubu,

g) İlk defa görevlendirme: Müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri,

ğ) Kademe: Eğitim kurumlarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise şeklindeki düzeylerini,

h) Müdür: Bakanlığa bağlı her kademe ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdürlük görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,

ı) Müdür yardımcısı: Bakanlığa bağlı her kademe ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür yardımcılığı görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,

i) Öğretmen: Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkraları kapsamında öğretmen kadro ve pozisyonlarında görev yapanları,

j) Tür: Aynı kademedeki eğitim kurumlarında farklı eğitim programı uygulayan eğitim kurumlarını,

k) Yazılı sınav: Yönetici olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan sınavı,

l) Yeniden görevlendirme: Görev süresini dolduran yöneticilerin yeniden yönetici olarak görevlendirilmesini,

m) Yönetici: Öğretmen kadro ve pozisyonlarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ile Akademiye bağlı eğitim ve uygulama merkezlerinde müdürlük ve müdür yardımcılığı görevlerini 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 7528 sayılı Kanunun 21 inci maddelerine göre ikinci görev kapsamında yürütenleri,

n) Yönetici yetiştirme programı: Akademi tarafından, yöneticiliğe görevlendirilecekler için düzenlenen programı,

o) Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi: Daha önce yöneticilik görevinde bulunup halen öğretmen olarak görev yapanların yönetici olarak görevlendirilmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetici Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 5- (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Yükseköğretim mezunu olmak.

b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

c) Yönetici yetiştirme programını tamamlamış olmak.

ç) Görevlendirileceği eğitim kurumu veya aynı türdeki alanında norm kadro bulunan eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek olmak.

d) Yönetici yetiştirme programı başvurusunun son günü itibarıyla son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

e) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

(2) Öğretmenevi ve akşam sanat okulu ile halk eğitimi merkezi yöneticiliklerine görevlendirileceklerde birinci fıkranın (ç) bendinde yer alan şart aranmaz.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6- (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst ünvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.

(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları için atölye, laboratuvar veya meslek dersleri,

b) İmam hatip liseleri için imam hatip lisesi meslek dersleri veya din kültürü ve ahlak bilgisi,

c) Özel eğitim kurumlarından bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu öğretmen olarak görev yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri için rehberlik, diğer özel eğitim kurumları için özel eğitim,

ç) Fen liseleri için biyoloji, fizik, kimya/kimya teknolojisi veya matematik,

d) Sosyal bilimler liseleri için coğrafya, felsefe, tarih, Türk dili ve edebiyatı, psikoloji veya yabancı dil,

e) Güzel sanatlar liseleri için görsel sanatlar veya müzik,

f) Spor ortaokulu ve liseleri için beden eğitimi,

g) İmam hatip ortaokulları için din kültürü ve ahlak bilgisi veya imam hatip lisesi meslek dersleri,

ğ) Anaokulları için okul öncesi veya sınıf öğretmenliği,

h) İlkokullar için sınıf öğretmenliği,

ı) Güzel sanatlar müzik ilkokulu ve ortaokulu için müzik,

alanı öğretmeni olmak şartları aranır.

(3) İkinci fıkranın (c) bendi hariç belirtilen niteliklerde aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 7- (1) Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde adaylık dahil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olma şartı aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonlar

Yazılı sınav komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü

MADDE 8- (1) Yazılı sınav komisyonu; Bakan onayıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı veya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürünün başkanlığında Akademi, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden görevlendirilen birer daire başkanından oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(2) Yazılı sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) Yazılı sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Yazılı sınav komisyonunun görevleri

MADDE 9- (1) Yazılı sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Yazılı sınav tarihini belirlemek.

b) Yazılı sınav sorularını hazırlatmak.

c) Yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.

ç) Yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasını sağlamak.

d) Yazılı sınava ilişkin itirazların sonuçlandırılmasını sağlamak.

e) Yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

İl değerlendirme komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü

MADDE 10- (1) İl değerlendirme komisyonu; il milli eğitim müdürünün ya da görevlendireceği bir il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü veya il milli eğitim müdürlüğü personelden sorumlu şube müdürünün başkanlığında, il milli eğitim müdürü tarafından il/ilçe milli eğitim şube müdürleri arasından belirlenen dört üye ile eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan Ülke genelinde en fazla üyeye sahip ilk dört sendikadan sendika genel merkezinin belirleyeceği birer temsilcinin katılımıyla oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(2) Gerek görülmesi halinde, aynı usulle birden fazla il değerlendirme komisyonu kurulabilir.

(3) İl değerlendirme komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. İl değerlendirme komisyonları kararlarını oy çokluğu ile alır. Sendika temsilcilerinin herhangi bir nedenle komisyon toplantılarına veya oylamaya katılmaması durumunda karar, mevcut katılanların veya oy kullananların çoğunluğu ile alınır; eşitlik halinde başkanın aldığı karar esas alınır.

(4) İl değerlendirme komisyonlarının başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının değerlendirmelerinde görev alamaz.

(5) İl değerlendirme komisyonunun sekretarya işlemleri il milli eğitim müdürlüklerinin personel şube müdürlüğünce yürütülür.

İl değerlendirme komisyonunun görevleri

MADDE 11- (1) İl değerlendirme komisyonu; yeniden görevlendirme ve yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında görevlendirilmek isteyenleri EK'te yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirmekle görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yazılı Sınav, Yönetici Yetiştirme Programı, İzlenecek Yöntem ve Değerlendirme

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları

MADDE 12- (1) Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel Kültür: %20.

b) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları: %15.

c) Eğitim Bilimleri: %15.

ç) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: %30.

d) Mevzuat (T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Milli Eğitim Bakanlığı başlıklı on birinci bölümünde yer alan hükümler): %20.

Yazılı sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 13- (1) Yazılı sınav, sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlık tarafından elektronik ortamda duyurulur.

(2) Duyuruda; başvuru tarihi, süresi, sınavların yapılacağı tarih, sorulacak soru sayısı ve soruların puan değeri ile yazılı sınav komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlardan ilk defa görevlendirme kapsamında görevlendirilmek isteyenler, yazılı sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilirler. Yazılı sınav başvuruları elektronik ortamda alınır.

Yazılı sınav

MADDE 14- (1) Yazılı sınav duyurusunun son günü itibarıyla 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından yönetici olarak ilk defa görevlendirilmek üzere Akademi tarafından yönetici yetiştirme programına alınacakları belirlemek amacıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yazılı sınav yapılır. Bu sınavda 100 tam puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Yazılı sınavın yaptırılması durumunda;

a) Yazılı sınavın yürütülmesine ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak protokol ile belirlenir.

b) Yazılı sınavı yapan kurum tarafından belirlenecek sınav ücreti ve diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 15- (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlık tarafından elektronik ortamda duyurulur.

Yazılı sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 16- (1) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sınavı yapan kuruma itiraz edilebilir. Bu itirazlar sınavı yapan kurum tarafından en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve sonuç itiraz sahiplerine bildirilir.

Yönetici yetiştirme programı

MADDE 17- (1) Akademi tarafından hazırlanan yönetici yetiştirme programı, uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze eğitim kapsamında uygulanır.

(2) Yönetici yetiştirme programı, eğitim kurumlarının kademe ve türlerine göre;

a) Anaokulu, ilkokul ve ortaokul yöneticilikleri için temel eğitim,

b) Lise, imam hatip lisesi ve mesleki ve teknik lise yöneticilikleri için ortaöğretim,

c) Bilim ve sanat merkezi, rehberlik ve araştırma merkezi ve özel eğitim okulları yöneticilikleri için özel eğitim,

şeklinde belirlenir.

(3) Yöneticiliğe görevlendirilmek isteyen öğretmenlerden aranılan şartları taşıyanlar, görev yaptıkları ilde boş bulunan ve Bakanlıkça başvuru sırasında ilan edilecek yönetici kadrolarına göre görevlendirilmek istedikleri eğitim kurumlarının kademe ve türleri itibarıyla ikinci fıkrada belirlenen yönetici yetiştirme programlarından yalnızca birine katılmak için başvuruda bulunabilirler.

(4) Yönetici yetiştirme programına başvuruda bulunan adaylardan;

a) İlk defa görevlendirme kapsamında yazılı sınavdan 60 ve üzerinde puan alanlar arasından görev yaptıkları ildeki görevlendirilmek istedikleri eğitim kurumları itibarıyla Bakanlıkça ilan edilecek boş bulunan kademe ve türde ayrı ayrı belirlenecek yönetici kadrosunun bir buçuk katına kadar aday puan üstünlüğüne göre,

b) Yeniden görevlendirme kapsamında norm kadro fazlası yöneticiler ile dört ve sekiz ders yılını dolduracaklara öncelik verilmek suretiyle, görevlendirilmek istedikleri eğitim kurumlarının kademe ve türleri itibarıyla yönetici yetiştirme programına katılmak üzere başvuruda bulunanlar,

c) Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında görev yaptıkları ildeki görevlendirilmek istedikleri eğitim kurumları itibarıyla Bakanlıkça ilan edilecek boş bulunan kademe ve türde ayrı ayrı belirlenecek yönetici kadrosunun bir buçuk katına kadar aday yöneticilikteki görev süresi fazla olana öncelik verilmek kaydıyla,

Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra yönetici yetiştirme programına alınır.

(5) Yönetici yetiştirme programı, yöneticilerin programı tamamladıkları tarihi takip eden ders yılından itibaren dört ders yılı için geçerlidir.

(6) Yönetici yetiştirme programının süresi, içeriği ve değerlendirilmesine yönelik hususlar Akademi tarafından belirlenir.

(7) Yönetici yetiştirme programına ilişkin iş ve işlemler Akademi tarafından yürütülür ve sonuçlandırılır.

Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte belirlenen genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla; daha önce yöneticilik görevinde bulunup öğretmen olarak görev yapanlar ile daha önce yöneticilik görevinde bulunmayanlar ilk defa görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilirler. Bu kapsamda başvuruda bulunanlardan, yönetici yetiştirme programı sonunda 60 ve üzerinde puan alanlar yöneticilik başvurusunda bulunabilirler ve puan üstünlüğüne göre görevlendirilirler.

(2) Bulundukları eğitim kurumunda aynı yöneticilik görevinde dört ders yılını dolduranlar aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı yöneticilik görevinde sekiz ders yılını dolduranlar ise farklı eğitim kurumlarına, yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilirler. Başvuruda bulunanlardan yeniden görevlendirmeler, EK'te yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden belirlenen puan üstünlüğüne göre yapılır.

(3) Daha önce yöneticilik görevinde bulunup halen öğretmen olarak görev yapanlar bu Yönetmelikte öngörülen genel ve özel şartları taşımak ve en az bir yıl yönetici olarak görev yapmış olmak kaydıyla, yeniden ve ilk defa görevlendirmelerden sonra yapılacak duyuru üzerine yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında başvuruda bulunabilirler. Bunların yeniden görevlendirmesi, bu Yönetmeliğin yeniden görevlendirme hükümlerine göre yapılır.

Değerlendirme

MADDE 19- (1) Yeniden görevlendirme ve yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında yönetici olarak görevlendirilmek isteyenler EK'te yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye tabi tutulur.

Değerlendirme sonuçlarına itiraz

MADDE 20- (1) Değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde il milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edilebilir. Bu itirazlar, il değerlendirme komisyonu tarafından itiraz tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde incelenerek sonucu ilgiliye tebliğ edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Duyuru, Başvuru ve Görevlendirme

Yönetici olarak ilk defa görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru

MADDE 21- (1) Yöneticiliği boş bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz ders yılını dolduran yöneticilerden boşalacak eğitim kurumları, il milli eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda duyurulur.

(2) Yönetici yetiştirme programından başarılı olan adaylardan yönetici olarak ilk defa görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınır. Başvurular, yöneticilik görevlerinden yalnızca biri için yapılabilir.

(3) Yönetici olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla yirmi eğitim kurumu tercih hakkı verilir.

Müdür olarak ilk defa görevlendirme

MADDE 22- (1) Yönetici yetiştirme programı sonunda başarılı olan adaylardan müdür olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre görevlendirilir.

(2) Kurucu müdür olarak görev yapmış olanlardan kurucu müdür olarak görev yaptığı eğitim kurumuna müdür normu verildikten sonra yapılacak ilk müdür görevlendirmesinde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere görevlendirmeye esas puana 5 puan ilave edilir.

(3) Halk eğitimi merkezi kadrolarında öğretmen veya yönetici olarak görev yapmış olanlardan söz konusu eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara, belirlenen görevlendirmeye esas puana ayrıca 5 puan ilave edilir.

(4) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ve öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı halinde, görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(5) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmeye hak kazanan adaylar, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilir.

Müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirme

MADDE 23- (1) Yönetici yetiştirme programının sonunda başarılı olan adaylardan müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen adaylardan;

a) Okul öncesi öğretmenlerinden anaokullarına,

b) Sınıf öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara,

c) Biyoloji, fizik, kimya/kimya teknolojisi veya matematik öğretmenlerinden fen liselerine,

ç) Coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, tarih, Türk dili ve edebiyatı, psikoloji veya yabancı dil öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine,

d) Görsel sanatlar, müzik veya Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine,

e) Beden eğitimi öğretmenlerinden spor ortaokulu ve liselerine,

f) Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına,

g) Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerine,

ğ) Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına,

h) Müzik öğretmenlerinden güzel sanatlar müzik ilkokulu ve ortaokuluna,

ı) İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerinden imam hatip liselerine,

i) Rehberlik öğretmenlerinden rehberlik ve araştırma merkezine,

j) Özel eğitim öğretmenlerinden özel eğitim kurumlarına,

k) Halk eğitimi merkezi kadrolarında öğretmen veya yönetici olarak görev yapmış olanlardan söz konusu eğitim kurumlarına,

müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara görevlendirmeye esas puana 5 puan ilave edilir.

(3) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ve öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı halinde, görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(4) Müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylar, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Yönetici olarak yeniden görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru

MADDE 24- (1) Yeniden görevlendirme kapsamında görevlendirilecekler için ilk defa görevlendirme yapılmadan önce, boş bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz ders yılını dolduran yöneticilerden boşalacak eğitim kurumları, il milli eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda duyurulur.

(2) Bulundukları eğitim kurumunda aynı yöneticilik görevinde dört ders yılını dolduran yöneticiler aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı yöneticilik görevinde sekiz ders yılını dolduran yöneticiler ise farklı eğitim kurumlarına yönetici yetiştirme programını tamamlamış olmak kaydıyla aynı yöneticilik göreviyle yeniden görevlendirilme isteğinde bulunabilirler. Başvurular elektronik ortamda alınır.

(3) Yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla yirmi eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.

Müdürlüğe yeniden görevlendirme

MADDE 25- (1) Bulundukları eğitim kurumunda dört ders yılını dolduran müdürler aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda sekiz ders yılını dolduran müdürler ise farklı eğitim kurumlarına müdür olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilirler. Başvuruda bulunan adayların müdür olarak yeniden görevlendirilmeleri EK'te yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucuna göre belirlenen puan üstünlüğüne göre yapılır.

(2) Müdürlükte dört ders yılını tamamlayanlardan görev yapmakta oldukları eğitim kurumuna müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanların görevlendirmeye esas puanlarına 5 puan ilave edilir.

(3) Halk eğitimi merkezi kadrolarında öğretmen veya yönetici olarak görev yapmış olanlardan söz konusu eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara, belirlenen görevlendirmeye esas puana ayrıca 5 puan ilave edilir.

(4) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi fazla olan ve öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı halinde, görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(5) Müdür olarak görevlendirilmek isteyen adaylar, puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile görevlendirilir.

Müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirme

MADDE 26- (1) Bulundukları eğitim kurumunda dört ders yılını dolduran müdür yardımcıları aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda sekiz ders yılını dolduran müdür yardımcıları ise farklı eğitim kurumlarına müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilirler. Başvuruda bulunan adayların müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmeleri EK'te yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucuna göre belirlenen puan üstünlüğüne göre yapılır.

(2) Müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilecek adaylardan;

a) Okul öncesi öğretmenlerinden anaokullarına,

b) Sınıf öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara,

c) Biyoloji, fizik, kimya/kimya teknolojisi veya matematik öğretmenlerinden fen liselerine,

ç) Coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, tarih, Türk dili ve edebiyatı, psikoloji veya yabancı dil öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine,

d) Görsel sanatlar, müzik veya Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine,

e) Beden eğitimi öğretmenlerinden spor ortaokulu ve liselerine,

f) Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına,

g) Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerine,

ğ) Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına,

h) Müzik öğretmenlerinden güzel sanatlar müzik ilkokulu ve ortaokuluna,

ı) İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerinden imam hatip liselerine,

i) Rehberlik öğretmenlerinden rehberlik araştırma merkezine,

j) Özel eğitim öğretmenlerinden özel eğitim kurumlarına,

k) Halk eğitimi merkezi kadrolarında öğretmen veya yönetici olarak görev yapmış olanlardan söz konusu eğitim kurumlarına,

müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara görevlendirmeye esas puanlarına 5 puan ilave edilir.

(3) Müdür yardımcılığında dört ders yılını tamamlayanlardan görev yapmakta oldukları eğitim kurumuna müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanların görevlendirmeye esas puanlarına 5 puan ilave edilir.

(4) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi fazla olan ve öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı halinde, görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(5) Müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek isteyen adaylar, puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile görevlendirilir.

Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi

MADDE 27- (1) Daha önce yöneticilik görevinde bulunanlardan öğretmen olarak görev yapanlar, yeniden ve ilk defa görevlendirmelerden sonra yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek için başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular, en az bir yıl yönetici olarak görev yapmış olmak şartıyla daha önce görev yaptığı yöneticilik ya da daha alt yöneticilik görevleri için yapılabilir.

(3) Bu madde kapsamında başvuruda bulunanların görevlendirilmeleri, bu Yönetmeliğin yeniden görevlendirme hükümlerine göre yapılır.

Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme

MADDE 28- (1) Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına yönetici yetiştirme programını tamamlamış olanlar arasından 7528 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında Bakan tarafından dört ders yılı için görevlendirme yapılır. Yöneticilik görevleri sona eren yöneticilerin yöneticilik görevleri, bu eğitim kurumlarına yönetici görevlendirilinceye kadar devam eder. Görev süresi sona eren yöneticiler, yeniden görevlendirme kapsamında diğer eğitim kurumlarına görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilirler. Mezkur madde kapsamında yapılan görevlendirmelerde bu Yönetmeliğin diğer hükümleri uygulanmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Ortak Hükümler

Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar

MADDE 29- (1) Yöneticiler dört ders yılı için görevlendirilir.

(2) Yöneticiler aynı eğitim kurumunda aynı yöneticilik görevinde en fazla sekiz ders yılı görev yapabilir.

(3) Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerden en az birisi;

a) Anaokulları için okul öncesi,

b) İlkokullar için sınıf öğretmenliği,

c) Fen liseleri için biyoloji, fizik, kimya/kimya teknolojisi veya matematik,

ç) Sosyal bilimler liseleri için coğrafya, felsefe, tarih, Türk dili ve edebiyatı, psikoloji veya yabancı dil,

d) Güzel sanatlar liseleri için görsel sanatlar veya müzik,

e) Spor ortaokulu ve liseleri için beden eğitimi,

f) İmam hatip liseleri için imam hatip lisesi meslek dersleri veya din kültürü ve ahlak bilgisi,

g) İmam hatip ortaokulları için din kültürü ve ahlak bilgisi veya imam hatip lisesi meslek dersleri,

ğ) Bilim ve sanat merkezleri ile rehberlik ve araştırma merkezleri için rehberlik, diğer özel eğitim kurumları için özel eğitim,

h) Güzel sanatlar müzik ilkokulu ve ortaokulları için müzik,

alanı öğretmenleri arasından görevlendirilir.

(4) Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az ikisi atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri arasından görevlendirilir.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

(6) Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir. Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarından 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında bulunanlara yapılacak müdür görevlendirmesinde, alan önceliği dikkate alınır.

(7) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(8) Altıncı fıkrada yer alan müdür ve yedinci fıkrada yer alan müdür yardımcılığı görevi için kadın aday bulunmaması halinde, erkek adaylar arasından da görevlendirme yapılabilir.

(9) Yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının yönetici ihtiyacı, öncelikle 33 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında bulunan yöneticilerin görevlendirilmesi yoluyla karşılanır.

(10) Yönetici görevlendirme takvimi Bakanlık tarafından belirlenerek elektronik ortamda duyurulur.

(11) Müdür yardımcısı görevlendirilmelerinde kadın aday önceliği ve alan önceliğinin aynı anda oluşması durumunda öncelikli aday, puan üstünlüğüne göre belirlenir.

(12) Özel eğitim öğretmenleri, özel eğitim normu bulunan eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilir.

(13) Yaygın eğitim kurumları, öğretmenevleri ve diğer eğitim kurumları yöneticiliklerine görevlendirilecekler için 17 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan yönetici yetiştirme programına katılanlar arasından görevlendirme yapılır.

(14) Yöneticiliğe görevlendirileceklerin hizmet puanının hesaplanmasında ders yılının son günü esas alınır.

Yöneticilik görev süresi hesaplanması

MADDE 30- (1) Yöneticilikte geçen dört ve sekiz ders yılı süresinin hesabında; en son yapılan görevlendirme tarihi itibarıyla içinde bulunduğu ders yılı veya takip eden ilk ders yılından başlamak üzere aynı yöneticilikte geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır.

(2) Yönetici olarak görev yapmakta iken diğer eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarda vekaleten veya geçici olarak görevlendirilenlerin bu görev süreleri ile yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarındaki dört ve sekiz ders yılı süresinin hesabında değerlendirilir.

Kurucu müdürlüğe görevlendirme

MADDE 31- (1) Yeni açılmakta olan eğitim kurumlarını eğitim ve öğretime hazır hale getirmek üzere, eğitim kurumunun eğitim ve öğretime açılıp kuruma müdür norm kadrosu verildiği tarihe kadar geçen süre içerisinde yönetim hizmetlerini yürütmek üzere, müdür görevlendirmesine ilişkin şartları taşıyanlar arasından il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali onayı ile kurucu müdür görevlendirilir.

Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme

MADDE 32- (1) Müdür norm kadrosu bulunmayan eğitim kurumlarında görev yapmak üzere, eğitim kurumunda görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali onayı ile müdür yetkili öğretmen görevlendirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yöneticilik Görevinin Sonlandırılması ve Devamı

Yöneticilik görevinin sona ereceği ve devam edeceği durumlar

MADDE 33- (1) Yöneticiler dört veya sekiz ders yılı için görevlendirildikleri görev süresini, ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla tamamlar.

(2) Yöneticilik görevi, görevlendirildiği dört ders yılı içinde;

a) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi olarak atananlar ile Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla yurt dışında görevlendirilenler ve uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler için atama veya görevlendirmenin yapıldığı,

b) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve altı ay veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin görevlendirmenin yapıldığı; bunlardan Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında yönetici olarak geçici görevlendirilenler hariç olmak üzere, Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında ya da diğer kurumlarda altı aydan az süreyle görevlendirilenler için toplamda altı ayın dolduğu,

c) Altı ay veya daha fazla süreyle aylıksız izin alanlar için aylıksız izinlerinin başladığı, altı ay veya daha az süreyle aylıksız izin alanlar için toplamda altı ayın dolduğu,

ç) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesine göre bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız izne ayrılanlar için aylıksız izinlerinin başladığı, bir yıldan az süreyle görevlendirilenler için toplamda bir yılın dolduğu,

tarihten itibaren sona erer.

(3) Yöneticilik görevi birinci fıkraya göre sona erenler, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise sırasıyla kadrolarının bulunduğu ilçe, ilçe grubu, il içerisinde olacak şekilde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

(4) Birleştirilen eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar bakımından, eğitim kurumunun yeni statüsüne göre o eğitim kurumunda yönetici olarak görev yapma şartlarını taşımayanlar ile şartları taşıyanlardan hizmet puanı, hizmet puanının eşit olması durumunda ise sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olanlardan belirlenecek norm kadro fazlası durumunda olanlar, il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere yönetici olarak görevlendirilme isteğinde bulunabilirler. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı halinde, görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir. Bu konumda olanlardan yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar ile isteklerine rağmen yönetici olarak görevlendirilemeyenler, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise sırasıyla kadrolarının bulunduğu ilçe, ilçe grubu, il içerisinde olacak şekilde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(5) Kapatılan eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar, il içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere istekleri de dikkate alınarak öncelikle görevlendirilirler. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı halinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir. Bu konumda olanlardan yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar ile isteklerine rağmen yönetici olarak görevlendirilemeyenler, sırasıyla kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise ilçe, ilçe grubu, il içerisinde olacak şekilde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(6) Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticileri, kalan görev sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlar.

(7) Yöneticilik görevi birinci fıkranın (ç) bendine göre sona erenlerden yönetici yetiştirme programını tamamlamış olanlar, 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında sendika tüzüklerinde belirtilen olağan görev süresini tamamlamaları kaydıyla ayrıldıkları görevlerinin bitiminde il içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak üzere öncelikle görevlendirilirler.

Yöneticilik görevinden ayrılma

MADDE 34- (1) Yöneticilik görevinden;

a) Dört ders yılı görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar alanlarında boş norm kadro olması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumunun bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna,

b) Dört ders yılı görev süresini tamamladıktan sonra ayrılanlar ile (a) bendi kapsamında ataması yapılamayanlar yöneticilik görevinde bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunmaması halinde ise istekleri de dikkate alınarak sırasıyla ilçe grubu, il içerisinde olacak şekilde alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna,

öğretmen olarak atanır.

(2) Yöneticilik görevinden aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine veya alan değişikliğine ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 33 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 36 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört ders yılı görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.

Yöneticilik görevinden alınma

MADDE 35- (1) Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre yöneticilik görevinden alınma teklifi getirilen eğitim kurumu yöneticileri, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır. Bu şekilde görevinden alınanlar, aradan dört yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.

Yönetici norm kadrosunda değişiklik

MADDE 36- (1) Norm kadro fazlası müdür yardımcıları, hizmet puanı az olandan başlamak üzere belirlenir. Hizmet puanının eşit olması durumunda, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ve öğretmenlikteki hizmet süresi az olan norm kadro fazlası olarak belirlenir.

(2) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde yönetici norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, yeniden görevlendirme kapsamında görevlendirilmek için başvuruda bulunabilirler. Bu durumda olanlardan tercihlerine görevlendirilemeyenler veya görevlendirme isteğinde bulunmayanlar, ilçe, ilçe grubu veya il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelik kapsamında bulunmayan eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler

MADDE 37- (1) 7528 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında bulunan eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlardan görev süresini tamamlayanlar, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda diğer eğitim kurumlarına yeniden görevlendirme isteğinde bulunabilirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38- (1) 5/2/2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut yöneticiler ve yazılı sınavın geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yönetici olarak görev yapmakta olanlar dört yıllık görevlendirme süreleri sona erinceye kadar görevlerine devam ederler. Bunlardan yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunmak isteyenlerin, dört yıllık görevlendirme süreleri sona ermeden önce yönetici yetiştirme programına katılmaları ve başvuru tarihinin son günü itibarıyla programı tamamlamış olmaları gerekir.

(2) Görev süresi dolan yöneticilerden yönetici yetiştirme programına katılmayanların yöneticilikleri dört yıllık görev sürelerinin bitiminde sona erer.

(3) Müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar görev sürelerini dolduruncaya kadar görevlerine devam ederler veya yönetici yetiştirme programını tamamlamış olmak şartıyla görev süreleri dolmadan yeniden görevlendirme kapsamında diğer eğitim kurumlarına müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunabilirler.

(4) 38 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre yazılı sınava katılıp başarılı olanların yazılı sınav puanları, kullanılmamış olması şartıyla geçerlilik süresi sona erinceye kadar yönetici yetiştirme programına başvuruda kullanılabilir.

Yönetici yetiştirme programının uygulamaya alınması

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Yönetici yetiştirme programını tamamlamış olma şartı, bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek ilk yönetici yetiştirme programının tamamlandığı tarihe kadar aranmaz.

Yürürlük

MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

