Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
2026-MEB-EKYS Başvuruları Başladı
2026-MEB-EKYS Başvuruları Başladı
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte fiyatlar
Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte fiyatlar
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak
Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
CİMER ihbarlarıyla suç örgütlerine darbe: Çeteler tek tek çökertildi
CİMER ihbarlarıyla suç örgütlerine darbe: Çeteler tek tek çökertildi
Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Türkiye Avrupa yükseköğretiminde zirveye oynuyor: 23 üniversite ilk 500'de
Türkiye Avrupa yükseköğretiminde zirveye oynuyor: 23 üniversite ilk 500'de
RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı
RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle restoran, lokanta, kafe ve pastane gibi işletmelerde "servis ücreti", "masa ücreti" ve "kuver" adı altında zorunlu ek ücret alınmasını yasakladı. Yeni düzenlemeyle tüketiciler sadece sipariş ettikleri ürünlerin bedelini ödeyecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ocak 2026 09:14, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 09:14
Yazdır
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi

Ticaret Bakanlığı, hizmet sunucu kuruluşlar ile tüketiciler arasında yaşanan ihtilafları önlemek ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla hazırladığı "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Zorunlu ek ücretler tarih oldu

Yapılan düzenleme öncesinde işletmeler; servis ücreti ve benzeri maliyetleri, menü ve fiyat listelerinde açıkça belirtmek kaydıyla tüketicilerden talep edebiliyordu. Ancak yeni yönetmelikle birlikte bu uygulama tamamen kaldırıldı.

Bundan böyle restoran, lokanta, kafe ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmeler; menülerinde veya fiyat listelerinde "servis ücreti", "kuver ücreti", "masa ücreti" ya da herhangi bir isim altında ilave ücret alınacağına dair ifadelere yer veremeyecek.

Sadece sipariş edilen ürün ödenecek

Yeni düzenleme uyarınca tüketiciler, sadece fiilen sipariş ettikleri ve tükettikleri yiyecek ile içeceklerin bedelinden sorumlu olacak. Tüketicinin talebi olmaksızın masaya getirilen ve "aperatif" olarak sunulan kuver ürünleri için de herhangi bir bedel talep edilemeyecek.

Bahşişte "gönüllülük" esası

Bakanlık, tüketicilerin yalnızca kendi isteklerine bağlı olarak "bahşiş" gibi gönüllülük esasına dayalı ödemeler yapabileceğini, ancak bunun bir zorunluluk haline getirilemeyeceğini vurguladı. Bu sayede, işletmeler arasındaki rekabetin daha şeffaf bir zemine oturtulması hedefleniyor.

Yönetmelik değişikliği ile tarife ve fiyat listelerinde yalnızca tüketicilerin talep edebileceği ürünlerin net fiyatlarına yer verilmesi zorunlu hale getirildi. Bu adımın, tüketicilerin işletmeler arasında fiyat karşılaştırmasını daha kolay yapabilmesini sağlaması ve yanıltıcı uygulamaların önüne geçmesi bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üretimin ve ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumaya yönelik tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber