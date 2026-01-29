AFAD'dan deprem hamlesi: Fay sayısı 600'e çıkıyor, risk haritası yenileniyor
Aziz İhsan Aktaş davasının duruşması üçüncü gününde sona erdi
Aziz İhsan Aktaş davasının duruşması üçüncü gününde sona erdi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşması, üçüncü gününde bazı tutuklu sanıkların savunmasının alınmasının ardından sona erdi.

Aziz İhsan Aktaş davasının duruşması üçüncü gününde sona erdi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada, 20 Ekim 2025'teki CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yeniden CHP İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, CHP'li bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda savunma yapan tutuklu sanık Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, 31 Mayıs 2025'te gözaltına alındığını, ifade sırasında kendisine yalnızca irtikap ile ilgili iddiaların ve etkin pişmanlıktan faydalanıp faydalanmayacağının sorulduğunu söyledi.

İddianamede rüşvetle suçlandığını ancak kendisine bugüne dek rüşvetle ilgili soru sorulmadığını belirten Daka, tutuksuz sanıklar Aziz İhsan Aktaş, Akın Kumanlı ve Yusuf A. ile herhangi bir rüşvet ilişkisine girmediğini savundu.

Aktaş'ın beyanları üzerine tutuklandığını, daha sonra ifadesi alınan Kumanlı'nın ise seçim çalışmaları için Avcılar Belediye Başkanı Çaykara'nın kendisine 5,5 milyon lira verdiğini ve 16 araç teslim edildiğini söylediğini aktaran Daka, "Ben hiçbir para almadığımı söylememe rağmen tutuklanmışken, bana para verdiğini söyleyen Kumanlı ifade vermesinin ardından elini kolu sallayarak savcılıktan ayrılmıştır. Kumanlı'dan hiçbir zaman para almadığımı, kimseyle böyle bir ilişki içerisinde olmadığımı söylemek isterim." dedi.

Daka, ifadesi alınan Yusuf A'nın Kumanlı'ya gönderdiği paraların dekontlarını verdiğini ancak dekontlarda kendisinin isminin geçmediğini, dekontların gerçek olup olmadığının dahi bilinmediğini öne sürdü.

Bu kişilerle ilgisi olmadığını savunan Daka, "Her ne hikmetse bu kişiler arasındaki para transferleri bana yüklenmeye çalışılıyor. Parayı gönderen Yusuf A'nın şüpheli olmadığı yerde, ben nasıl şüpheli oluyorum?" diye konuştu.

Daka, 8,5 aydır tutuklu olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Tutuklu sanıklar Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar ile Esenyurt Belediyesi personeli Ali Fırat Baycan'ın da savunmalarının alınmasının ardından, duruşmaya yarına kadar ara verildi.

