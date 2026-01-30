Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
2026-MEB-EKYS Başvuruları Başladı
2026-MEB-EKYS Başvuruları Başladı
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi sona erdi
Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte fiyatlar
Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte fiyatlar
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Asrın felaketinin üstünden 3 yıl geçti
Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak
Yılın ilk enflasyon rakamları salı günü açıklanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
CİMER ihbarlarıyla suç örgütlerine darbe: Çeteler tek tek çökertildi
CİMER ihbarlarıyla suç örgütlerine darbe: Çeteler tek tek çökertildi
Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Türkiye Avrupa yükseköğretiminde zirveye oynuyor: 23 üniversite ilk 500'de
Türkiye Avrupa yükseköğretiminde zirveye oynuyor: 23 üniversite ilk 500'de
RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı
RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte fiyatlar

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 30 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ocak 2026 08:04, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 08:06
Yazdır
Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte fiyatlar

Gram altın, saat 07:10 itibarıyla 7.220 TL seviyesinden işlem görüyor. Bir önceki gün 7.811 TL'ye kadar yükselerek tarihi zirvesini gören gram altında, bu seviyenin ardından güçlü bir kar realizasyonu dikkat çekti. Zirveden itibaren yaşanan geri çekilme bir gün içinde 500 TL'nin üzerine çıktı.

Ons altın tarafında ise 5.602 dolarla görülen rekorun ardından fiyatların 5.200 dolara kadar düşmesi, gram altın üzerinde de baskı yarattı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 30 Ocak 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.209,77 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.995,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 25.989,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 52.407,77 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 51.780,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 131.421,32 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.218,95 dolar

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber