AFAD'dan deprem hamlesi: Fay sayısı 600'e çıkıyor, risk haritası yenileniyor
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Sponsorlu İçerik
Serdal Adalı: Pusu Kültürünü Söküp Atacağız!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı düzenlediği basın toplantısında sosyal medyada yer alan 'Serdal Adalı istifa etti' iddilarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

29 Ocak 2026 15:52
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. İstifa iddialarından SPK cezalarına, Dikilitaş projesinden kadro yapılanmasına kadar pek çok konuda konuşan Adalı, "Beşiktaş kaosla dizayn edilemez" mesajı verdi.

BJK Başkanı Adalı, siyah-beyazlı camianın son dönemde yaşadığı sıcak gelişmeleri değerlendirmek üzere kameraların karşısına geçti. Kulübün mali yapısını düzeltmek için dev projeleri hayata geçirdiklerini belirten Adalı, asılsız haberlerle kulübün yıpratılmak istendiğini vurguladı.

"İstifa Haberleri Asılsız, SPK Cezaları Gerçek!"

Yönetim kurulu üyelerinin istifa ettiği yönündeki haberlerin taraftarı tahrik etmeye yönelik "suni bir gündem" olduğunu belirten Adalı, dikkatleri manipülasyon suçlarına çekti:

"4 yöneticimizin istifa ettiği haberi tamamen asılsızdır. Bu yalan haberlerle uğraşılırken, SPK tarafından tarihin en büyük cezaları verildi. Beşiktaş hisselerini manipüle edenlere verilen bu cezaları neden kimse konuşmuyor? Cumhuriyet Başsavcılığımızı göreve davet ediyorum."

Dikilitaş Projesi'nden 200 Milyon Dolar Gelir Müjdesi

Kulübün mali kurtuluşu olarak görülen Dikilitaş arazisi hakkında rakam veren Adalı, projenin Beşiktaş'ın borçlarını kapatacak güçte olduğunu söyledi:

Hasılat Hedefi: En az 400 milyon dolar.

Beşiktaş'ın Payı: %50 (En az 200 milyon dolar).

Hedef: Faizli borçların ve vergi borçlarının tamamen temizlenmesi.

Adalı, göreve geldiğinde kulübün ekonomik olarak "dibin dibinde" olduğunu hatırlatarak, yaratılan değerin sıfırdan inşa edildiğinin altını çizdi.

Transfer ve Kadro Yapılanması: "71 Milyon Euro Gelir Elde Ettik"

Kadro operasyonlarına dair çarpıcı veriler paylaşan Başkan Serdal Adalı, geçmiş yönetimlerin yükünü hala taşıdıklarını belirtti:

Bir yıl içerisinde 71 milyon euro futbolcu satış geliri sağlandı.

Yaz döneminde 25 oyuncu gönderildi, 12 yeni transfer yapıldı.

Gönderilen 30'un üzerindeki oyuncudan sadece 3'ü mevcut yönetimin transferiydi.

"Beşiktaş Her Sene Seçime Gidecek Bir Yer Değil"

Camia içerisindeki muhalefete ve "pusu kültürü" olarak adlandırdığı yapıya sert tepki gösteren Adalı, istikrar vurgusu yaptı: "Beşiktaş isyan çıkarılarak dizayn edilemez. Bugün bize 'istifa' diye bağıranlar bilsin ki; biz pusu kültürünü söküp atmak için buradayım. Sezon devam ederken ne seçime ne de teknik direktör değişimine tahammülümüz var."

