AFAD'dan deprem hamlesi: Fay sayısı 600'e çıkıyor, risk haritası yenileniyor
AFAD'dan deprem hamlesi: Fay sayısı 600'e çıkıyor, risk haritası yenileniyor
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
CİMER ihbarlarıyla suç örgütlerine darbe: Çeteler tek tek çökertildi
CİMER ihbarlarıyla suç örgütlerine darbe: Çeteler tek tek çökertildi
Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Türkiye Avrupa yükseköğretiminde zirveye oynuyor: 23 üniversite ilk 500'de
Türkiye Avrupa yükseköğretiminde zirveye oynuyor: 23 üniversite ilk 500'de
RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı
RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı
Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?
Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?
MSB: Bölgede Huzur ve İstikrar İçin Çabalar Sürüyor
MSB: Bölgede Huzur ve İstikrar İçin Çabalar Sürüyor
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Mersin merkezli 450 milyonluk 'sazan sarmalı' operasyonu: 28 gözaltı
Mersin merkezli 450 milyonluk 'sazan sarmalı' operasyonu: 28 gözaltı
19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama
19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama
MTV ilk taksitlerinde geri sayım başladı
MTV ilk taksitlerinde geri sayım başladı
'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'
'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'
FED faiz kararı sonrasında gram altın 8 bin liraya yaklaştı
FED faiz kararı sonrasında gram altın 8 bin liraya yaklaştı
Öğretmen krizine karşı 'Türk modeli' önerisi!
Öğretmen krizine karşı 'Türk modeli' önerisi!
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir kente daha hızlı tren geliyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir kente daha hızlı tren geliyor
Şubat'ta ekonomi ajandası dolu: Enflasyon, ihracat ve TCMB gündemde!
Şubat'ta ekonomi ajandası dolu: Enflasyon, ihracat ve TCMB gündemde!
MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
Borsa'dan tarihi kapanış: 13 bin puanın üzeri kalıcı oldu
Borsa'dan tarihi kapanış: 13 bin puanın üzeri kalıcı oldu
40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki temizlik sorununu kökten çözmek için kolları sıvadı. İŞKUR üzerinden yürütülen geçici istihdam modelinin yerine, kalıcı ve sürdürülebilir yeni sistemler masaya yatırıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2026 16:04, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 16:05
Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl eğitim öğretim dönemi başında gündeme gelen okullardaki temizlik personeli ihtiyacını karşılamak adına yeni bir yol haritası belirliyor. Halihazırda Türkiye genelinde yaklaşık TYP kapsamında 70 bin personel ile yürütülen sistemin, önümüzdeki Eylül ayına kadar köklü bir değişikliğe uğraması bekleniyor.

Mevcut Durum: TYP Dönemi Sona mı Eriyor?

Bugüne kadar okulların temizlik hizmetleri, İŞKUR bünyesindeki Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında geçici işçilerle yürütülüyordu. Ancak bu modelin süreklilik arz etmemesi, bakanlığı daha kalıcı çözümler aramaya itti.

Masadaki 3 Yeni Model

İlgili kurumların üzerinde titizlikle çalıştığı ve Eylül ayı öncesinde netleşmesi beklenen formüller şunlar:

Hizmet Alımı İhalesi: 81 il valiliği aracılığıyla ihaleye çıkılarak, temizlik hizmetinin profesyonel taşeron firmalardan alınması.

Bakanlık Bünyesinde Şirketleşme: MEB bünyesinde kurulacak özel bir firma üzerinden illerin ihtiyacına göre doğrudan personel alımı yapılması.

Sürekli İşçi Kadrosu: Gerekli kadro izinlerinin alınması durumunda, personelin "işçi" statüsünde doğrudan ve sürekli olarak istihdam edilmesi.

Kritik Tarih Eylül: Velilerin ve okul yönetimlerinin merakla beklediği kararın, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilan edilmesi öngörülüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber